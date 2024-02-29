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Общество

Брак только между мужчиной и женщиной. Готов проект нового семейного кодекса КР

Проект семейного кодекса Кыргызстана в новой редакции вынесен на общественное обсуждение.

Документом предусматривается вступление в брак только с 18 лет. Исключена норма о снижении брачного возраста на один год. Брак заключается только между мужчиной и женщиной.

Устройство детей в семьи, функции назначения опекуна (попечителя), передача детей на усыновление (удочерение) гражданам КР переданы местным государственным администрациям.

Кроме того, оптимизированы статьи по алиментным обязательствам; укреплены обязанности родителей по уходу и воспитанию за ребенком.

Учет детей, нуждающихся в государственной защите, будет осуществляться через автоматизированную информационную систему.

Задачи нового Семейного кодекса:

  • укрепление семьи;
  • построение семейных отношений на добровольном брачном союзе женщины и мужчины, равенстве прав и обязанностей супругов в семье, взаимной любви, уважении и взаимопомощи всех членов семьи;
  • сохранение традиционных семейных ценностей;
  • охрана материнства и отцовства, а также прав и законных интересов детей;
  • воспитание в детях чувства ответственности перед родителями, семьей и обществом;
  • профилактика семейного насилия, предотвращение разлучения ребенка с семьей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287879/
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