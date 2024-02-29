Брак только между мужчиной и женщиной. Готов проект нового семейного кодекса КР

Проект семейного кодекса Кыргызстана в новой редакции вынесен на общественное обсуждение.
Документом предусматривается вступление в брак только с 18 лет. Исключена норма о снижении брачного возраста на один год. Брак заключается только между мужчиной и женщиной.
Устройство детей в семьи, функции назначения опекуна (попечителя), передача детей на усыновление (удочерение) гражданам КР переданы местным государственным администрациям.
Кроме того, оптимизированы статьи по алиментным обязательствам; укреплены обязанности родителей по уходу и воспитанию за ребенком.
Учет детей, нуждающихся в государственной защите, будет осуществляться через автоматизированную информационную систему.
Задачи нового Семейного кодекса:
- укрепление семьи;
- построение семейных отношений на добровольном брачном союзе женщины и мужчины, равенстве прав и обязанностей супругов в семье, взаимной любви, уважении и взаимопомощи всех членов семьи;
- сохранение традиционных семейных ценностей;
- охрана материнства и отцовства, а также прав и законных интересов детей;
- воспитание в детях чувства ответственности перед родителями, семьей и обществом;
- профилактика семейного насилия, предотвращение разлучения ребенка с семьей.