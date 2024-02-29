Брак только между мужчиной и женщиной. Готов проект нового семейного кодекса КР

Проект семейного кодекса Кыргызстана в новой редакции вынесен на общественное обсуждение.

Документом предусматривается вступление в брак только с 18 лет. Исключена норма о снижении брачного возраста на один год. Брак заключается только между мужчиной и женщиной.

Устройство детей в семьи, функции назначения опекуна (попечителя), передача детей на усыновление (удочерение) гражданам КР переданы местным государственным администрациям.

Кроме того, оптимизированы статьи по алиментным обязательствам; укреплены обязанности родителей по уходу и воспитанию за ребенком.

Учет детей, нуждающихся в государственной защите, будет осуществляться через автоматизированную информационную систему.

Задачи нового Семейного кодекса: