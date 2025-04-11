19:27
USD 87.45
EUR 99.89
RUB 1.04
Общество

Мэрия рассказала о красной линии на проспекте Айтматова и в парке Ататюрка

Мэрия города Бишкек дала официальный ответ на вопросы депутата Дастана Бекешева, которые он поднимал ранее. В муниципалитете рассказали о красной линии на проспекте Чынгыза Айтматова и строительстве объектов возле парка имени Ататюрка. Письмом мэрии парламентарий поделился в своем Телеграм-канале.

Что такое красные линии и как их определяют?

 В мэрии пояснили, как определяются красные линии.

Это специальные границы, которые обозначают улицы, дороги и другие общественные пространства на градостроительных планах (например, на Генеральном плане города). Их устанавливают по специальным правилам.

Красные линии на проспекте Чынгыза Айтматова

 Относительно проспекта Чынгыза Айтматова мэрия сообщила, что его ширина красной линии на участке от проспекта Жибек Жолу до улицы Семетей установлена еще в советское время (в 1970 и 1982 годах) и подтверждена в более поздних планах города (Генеральный план 2006 года и детальная планировка 2009 года).

Эта ширина составляет 65 метров. Мэрия подчеркнула, что учитывает старые (принятые во времена СССР), но не отмененные планы.

Проблема с землей парка

Мэрия также напомнила, что изначально парку Ататюрка (тогда он назывался парк «50 лет СССР») выделено 107 гектаров земли в 1992 году.

Однако со временем часть этой территории — около 43 гектаров — передана под строительство частным лицам и компаниям решениями мэрии и районной администрации. Муниципалитет считает, что эти решения приняты с нарушением закона.

Чтобы сохранить парк и улучшить экологию, мэрия приняла специальное постановление (№ 60 от 12 апреля 2024 года), согласно которому отменены принятые ранее 124 решения  исполнительных органов местного самоуправления города Бишкек, связанные с выделением земельных участков в собственность и/или в пользование физическим и юридическим лицам, расположенных на границах парка.

Сейчас городские службы подали иски в административный суд Бишкека, чтобы признать старые решения о выделении земли в парке недействительными и вернуть участки городу.

Судебные разбирательства по этим участкам продолжаются. Поэтому мэрия попросила Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ принять меры, чтобы на спорных территориях парка Ататюрка не велось самовольного строительства, пока суды не примут окончательное решение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325752/
просмотров: 607
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание! В части Бишкека 15 апреля не будет воды
Нотариусы больше не будут запрашивать справки о семейном статусе
Депутат просит сократить сумму избирательного взноса на выборах ЖК
Дастан Бекешев: «Турак жай ээлери шериктештигине айыппул салууну токтотуу керек»
Минюст предлагает вносить поправки в кодексы не более одного раза в год
Будут ли в Кыргызстане криптобанки? Бекешев рассказал о судьбе законопроекта
В 12-м микрорайоне построят офис, детский сад и парковку — мэрия Бишкека
Реформа не будет легкой. Эдиль Байсалов ответил Дастану Бекешеву по 12-летке
Закон о выборах. Парламент может стать элитным клубом для миллионеров
Депутат требует рассекретить генеральные планы городов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
В&nbsp;Кыргызстане вводят запрет на&nbsp;рыбалку во&nbsp;время нереста В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало детскую экскурсию в&nbsp;нумизматический музей НБ&nbsp;КР ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;YouTube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
11 апреля, пятница
19:20
В центральной и южной частях Бишкека будут проверять теплосети на плотность В центральной и южной частях Бишкека будут проверять те...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: спектакли для детей, мастер-классы и кинофестиваль
18:54
Музыкант из Испании запишет треки с кыргызстанскими коллегами
18:36
Мэрия рассказала о красной линии на проспекте Айтматова и в парке Ататюрка
18:30
12 апреля: где в Бишкеке отключат свет