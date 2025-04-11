Мэрия рассказала о красной линии на проспекте Айтматова и в парке Ататюрка

Мэрия города Бишкек дала официальный ответ на вопросы депутата Дастана Бекешева, которые он поднимал ранее. В муниципалитете рассказали о красной линии на проспекте Чынгыза Айтматова и строительстве объектов возле парка имени Ататюрка. Письмом мэрии парламентарий поделился в своем Телеграм-канале.

Что такое красные линии и как их определяют?

В мэрии пояснили, как определяются красные линии.

Это специальные границы, которые обозначают улицы, дороги и другие общественные пространства на градостроительных планах (например, на Генеральном плане города). Их устанавливают по специальным правилам.

Красные линии на проспекте Чынгыза Айтматова

Относительно проспекта Чынгыза Айтматова мэрия сообщила, что его ширина красной линии на участке от проспекта Жибек Жолу до улицы Семетей установлена еще в советское время (в 1970 и 1982 годах) и подтверждена в более поздних планах города (Генеральный план 2006 года и детальная планировка 2009 года).

Эта ширина составляет 65 метров. Мэрия подчеркнула, что учитывает старые (принятые во времена СССР), но не отмененные планы.

Проблема с землей парка

Мэрия также напомнила, что изначально парку Ататюрка (тогда он назывался парк «50 лет СССР») выделено 107 гектаров земли в 1992 году.

Однако со временем часть этой территории — около 43 гектаров — передана под строительство частным лицам и компаниям решениями мэрии и районной администрации. Муниципалитет считает, что эти решения приняты с нарушением закона.

Чтобы сохранить парк и улучшить экологию, мэрия приняла специальное постановление (№ 60 от 12 апреля 2024 года), согласно которому отменены принятые ранее 124 решения исполнительных органов местного самоуправления города Бишкек, связанные с выделением земельных участков в собственность и/или в пользование физическим и юридическим лицам, расположенных на границах парка.

Сейчас городские службы подали иски в административный суд Бишкека, чтобы признать старые решения о выделении земли в парке недействительными и вернуть участки городу.

Судебные разбирательства по этим участкам продолжаются. Поэтому мэрия попросила Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ принять меры, чтобы на спорных территориях парка Ататюрка не велось самовольного строительства, пока суды не примут окончательное решение.