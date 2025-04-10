13:41
USD 87.39
EUR 96.36
RUB 1.01
Общество

Болезнь Паркинсона может быть и в 20 лет. О симптомах рассказала врач

Заболеваемость болезнью Паркинсона быстро растет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила невролог, специалист двигательных расстройств Чолпон Шамбетова.

По ее словам, болезнь хроническая, неизлечимая.

«Не важно, живете вы в США, Японии или в Кыргызстане, все равно придется принимать лекарства и лечиться всю жизнь. Уровень заболеваемости повышается с возрастом, но это не значит, что заболеваемость не встречается раньше. У нас есть пациенты, которые и в 20 лет получают такой диагноз, к сожалению», — сказала Чолпон Шамбетова.

Она отметила, что важно запомнить три основных симптома:

  • замедленность движений,
  • скованность, тяжесть в конечностях,
  • дрожание.

При их наличии важно обратиться к врачу как можно раньше, чтобы вовремя начать лечение. «Есть и недвигательные расстройства: нарушение обоняния, разговоры и движения во сне, депрессивные изменения. Эти симптомы могут проявляться задолго до развития двигательных расстройств», — добавила Чолпон Шамбетова.

Врач-невролог высшей категории Сауле Темирбаева добавила, что зачастую такие пациенты очень поздно обращаются за специализированной медицинской помощью и даже при госпитализации в стационары не получают необходимую помощь в полном объеме, а больше получают симптоматическую терапию. «Хотя своевременно начатое лечение и назначение препаратов может привести к снижению уровня инвалидизации. Важно обучить родственников психологическим приемам, помощи, лечебной физкультуре для таких пациентов», — заметила она.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается 11 апреля с целью повышения осведомленности населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325538/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями
Не доводить до маразма. Как выявить деменцию и что делать, чтобы ее избежать
Более чем в семь раз увеличилась заболеваемость ветряной оспой в Кыргызстане
В Кыргызстане коронавирусом болеют 132 человека, 41 — в тяжелом состоянии
В КР не выявили случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 200 968
В Кыргызстане коронавирусом болеют 145 человек, 35 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 9 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 200 955
В КР коронавирусом болеет 473 человека, 81 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 16 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 200 615
COVID-19 болеет 7 тысяч 826 человек, 450 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Благодаря студенту из&nbsp;Кыргызстана игра Minecraft теперь на&nbsp;кыргызском языке! Благодаря студенту из Кыргызстана игра Minecraft теперь на кыргызском языке!
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов ЗАО «МПЦ» поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; бесплатно и&nbsp;удобно! Подключай eSIM от MEGA — бесплатно и удобно!
Весеннее обновление: сеть&nbsp;О! стала еще мощнее по&nbsp;всему Кыргызстану Весеннее обновление: сеть О! стала еще мощнее по всему Кыргызстану
10 апреля, четверг
13:37
Более 70 конгрессменов потребовали от Трампа уволить Илона Маска до 30 мая Более 70 конгрессменов потребовали от Трампа уволить Ил...
13:36
У мужчины взяли дорогое авто и, не расплатившись, продали другому
13:34
В Бишкеке устанавливают современные поливочные системы
13:21
Дастан Бекешев просит мэрию Бишкека прекратить штрафовать ТСЖ
13:18
Минюст предлагает вносить поправки в кодексы не более одного раза в год