Болезнь Паркинсона может быть и в 20 лет. О симптомах рассказала врач

Заболеваемость болезнью Паркинсона быстро растет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила невролог, специалист двигательных расстройств Чолпон Шамбетова.

По ее словам, болезнь хроническая, неизлечимая.

«Не важно, живете вы в США, Японии или в Кыргызстане, все равно придется принимать лекарства и лечиться всю жизнь. Уровень заболеваемости повышается с возрастом, но это не значит, что заболеваемость не встречается раньше. У нас есть пациенты, которые и в 20 лет получают такой диагноз, к сожалению», — сказала Чолпон Шамбетова.

Она отметила, что важно запомнить три основных симптома:

замедленность движений,

скованность, тяжесть в конечностях,

дрожание.

При их наличии важно обратиться к врачу как можно раньше, чтобы вовремя начать лечение. «Есть и недвигательные расстройства: нарушение обоняния, разговоры и движения во сне, депрессивные изменения. Эти симптомы могут проявляться задолго до развития двигательных расстройств», — добавила Чолпон Шамбетова.

Врач-невролог высшей категории Сауле Темирбаева добавила, что зачастую такие пациенты очень поздно обращаются за специализированной медицинской помощью и даже при госпитализации в стационары не получают необходимую помощь в полном объеме, а больше получают симптоматическую терапию. «Хотя своевременно начатое лечение и назначение препаратов может привести к снижению уровня инвалидизации. Важно обучить родственников психологическим приемам, помощи, лечебной физкультуре для таких пациентов», — заметила она.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается 11 апреля с целью повышения осведомленности населения.