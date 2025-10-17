Ежегодно 11 миллионов смертей: ВОЗ призывает расширить неврологическую помощь

Неврологическими расстройствами в настоящее время страдают более 3 миллиардов человек — около 40 процентов мирового населения. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, менее одной трети стран мира приняли политику по борьбе с растущим бременем неврологических расстройств, ежегодно уносящих жизни 11 миллионов человек во всем мире.

Как отмечается, в 2021 году в десятку ведущих неврологических причин смерти и инвалидности вошли инсульт, неонатальная энцефалопатия, мигрень, болезнь Альцгеймера и другие деменции, диабетическая нейропатия, менингит, идиопатическая эпилепсия, неврологические осложнения недоношенности, расстройства аутистического спектра и онкологические заболевания нервной системы.

Эти заболевания ложатся тяжелым бременем на бедные страны, которые более чем в 80 раз отстают от экономически развитых стран по обеспеченности неврологическими кадрами.

У многих стран с низким и средним уровнем дохода нет необходимых национальных планов, бюджетных средств и людских ресурсов.

ВОЗ призывает мировое сообщество уделять приоритетное внимание здоровью головного мозга и как можно быстрее принять согласованные меры для расширения охвата научно обоснованной неврологической помощью.