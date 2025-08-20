Борьба с болезнями почек: как в КР хотят сократить число пациентов на диализе

В Кыргызстане, по данным Министерства здравоохранения, тревожный рост числа пациентов с заболеваниями почек. Услуги гемодиализа получает более 4 тысяч человек. Если не усилить профилактику, то к 2030 году пациентов станет вдвое больше.
Жизнь на диализеНазгуль Абдукеримова впервые оказалась на гемодиализной терапии в 2007 году.
«В шестом классе я перенесла васкулит, что дало осложнение на почки. Лечилась, но особо не помогло. В 19 лет попала на гемодиализ. Мы тогда жили в Оше, сами оплачивали каждую процедуру. Иногда я видела в больнице простаивающие аппараты — пока у людей были деньги, они получали диализ, а без денег — умирали», — вспоминает женщина.
Через четыре месяца ей пересадили почку в Урумчи, но в 2012-м произошло отторжение органа. С тех пор Назгуль регулярно получает гемодиализ.
Процедуры гемодиализа проводят трижды в неделю по четыре часа.
После отторжения Назгуль Абдукеримова дважды пыталась сделать повторную пересадку почки по квоте в Турции. Врачи в трансплантации отказали.
Сейчас она работает инспектором по кадрам в государственной организации.
«Работаю на ставку до 15.00, так успеваю на процедуру гемодиализа к третьей смене. Сейчас государство уделяет большое внимание гемодиализным больным. Ни одно другое заболевание не покрывается на 100 процентов. С 2021 года люди больше не стоят в очереди. Каждый пациент с первых дней может получить гемодиализ бесплатно», — рассказывает 24.kg Назгуль Абдукеримова.
Государство платит 6,5 тысячи сомов за каждый сеанс из бюджета.
Больных все большеПо данным Минздрава, в 2022 году за счет республиканского бюджета гемодиализ получали 2 тысячи 57 больных, 2023-м — 2 тысячи 604, а в 2024-м — уже 3 тысячи 659.
В 2024 году из республиканского бюджета выделили 1 миллиард 345 миллионов сомов только на гемодиализ. В некоторых случаях диализ может спасти жизнь, но не заменит полностью функции здорового органа.
Без внедрения профилактики к 2030-му ожидается увеличение числа пациентов на гемодиализе до 9 тысяч человек с затратами более 4 миллиардов сомов в год.
Специалисты отмечают, что болезни почек занимают ведущее место среди неинфекционных заболеваний и заметно повышают риск сердечно-сосудистых осложнений, инвалидизации и преждевременной смертности.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 850 миллионов человек в мире имеют различные почечные патологии. Каждый 10-й взрослый страдает хронической болезнью почек (ХБП), которая заведомо необратима.
В Кыргызстане, как и в большинстве стран с ограниченными ресурсами, недостаточный уровень ранней диагностики и профилактики заболеваний почек. Отсутствие систематического скрининга, низкий уровень информированности населения и дефицит профильных специалистов способствуют позднему выявлению заболевания. Это влечет рост потребности в дорогостоящем заместительном лечении — диализе и трансплантации.
Профилактика дешевле леченияЧтобы изменить ситуацию, Минздрав разработал государственную программу по развитию нефрологической службы в республике. Она направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с заболеваниями почек, расширение профилактики, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала, внедрение современных подходов к диагностике и лечению.
В первую очередь, программа нацелена на формирование культуры здоровья.
В рамках этого приоритета планируют внедрять образовательные программы в школах, колледжах и университетах, чтобы повысить осведомленность подрастающего поколения и молодежи о факторах риска ХБП (неправильное питание, обезвоживание, злоупотребление энергетиками, бесконтрольный прием лекарств, здоровье зубов и другое).
Рекомендуется открытие кабинетов стоматолога в школах, высших и средних учебных заведениях, колледжах и проведение ежегодного медосмотра с определением функции почек (общий анализ мочи, креатинин, скорость клубочковой фильтрации).
По словам главного внештатного нефролога Минздрава, завотделением нефрологии Национального центра кардиологии и терапии Динары Айыповой, почти 90 процентов пациентов, обращающихся к врачам с заболеваниями почек, имеют проблемы с зубами.
«Кариес является хроническим очагом инфекции. К сожалению, наше население мало уделяет внимания санации полости рта, люди категорически отказываются идти к стоматологу, считая, если зуб не болит, то можно спокойно жить дальше. Поэтому мы рекомендуем в обязательном порядке, особенно со школы следить за здоровьем зубов и проводить профилактику. Что касается наших пациентов, требуем сначала посетить стоматолога, пролечить зубы и только потом начинаем терапию», — сказала она 24.kg.
Предусматривается строительство и реконструкция водопроводов в уязвимых населенных пунктах, чтобы увеличить количество населения, имеющего постоянный доступ к безопасной питьевой воде (по нормам санэпидемстанции).
Динара Айыпова отметила, что в некоторых районах гемодиализные залы берут воду из арыков. «Несмотря на наличие фильтров, обязательно должен быть доступ к чистой, артезианской воде», — подчеркнула она.
Кроме того, планируется развитие принципов самоконтроля через модуль Check-up в информационной системе «Тундук» — контроль артериального давления, уровня сахара, анализа мочи и других параметров, продвижение привычек здорового образа жизни: достаточное питье, ограничение соли, отказ от самолечения.
Программа предусматривает повышение безопасности трудовой миграции — внедрение обязательного медосмотра перед выездом с акцентом на хронические заболевания, включая ХБП.
Услуги нефролога и гемодиализа за границей сильно бьют по карману, плюс запись за несколько месяцев вперед. При выявлении проблем с почками ожидается, что человек ответственно подойдет к вопросу своего здоровья и не уедет из Кыргызстана в миграцию без консультации врача.
Медики отмечают: большинство кыргызстанцев перед трудовой миграцией посещают на родине стоматолога — за рубежом лечение дорогое. Специалисты надеются, что привычка проверять почки также приживется. Пока же граждане чаще обращаются за медицинской помощью, когда функция почки практически утеряна.
Еще один приоритет программы — развитие специализированной нефрологической помощи — включает создание профильных коек в межрайонных и областных больницах, повышение доступности консультаций нефролога через телемедицину, оснащение лабораторий районных/городских больниц оборудованием для определения креатинина, мочевины, электролитов; ферритина, витамина D, фосфора и других.
По данным Динары Айыповой, сейчас нефрологические отделения есть только в Бишкеке (в Наццентре кардиологии и терапии и Нацгоспитале), Ошской и Джалал-Абадской областных больницах. Планируется открыть койки в остальных регионах, чтобы все пациенты, нуждающиеся в лечении у нефролога, без проблем могли получать его.
«На сегодня по одному нефрологу подготовили в Нарынскую, Иссык-Кульскую и Баткенскую области. Не хватает специалиста в Таласской области, такие больные пока вынуждены приезжать в Бишкек. Но мы стараемся расширять службу, государство нам хорошо помогает, — заметила она. — Если наладим ранние диагностику и лечение, то функции почек можно сохранить, и нужды в диализе у пациентов не возникнет».
Закладывается развитие системы профилактики и раннего выявления хронической болезни почек и укрепление первичной медико-санитарной помощи:
- обучение врачей поликлиник распознаванию ранних признаков ХБП и ведению пациентов до направления к нефрологу;
- внедрение регулярного скрининга на ХБП среди групп высокого риска;
- разработка национального алгоритма скрининга и маршрутизации пациентов с подозрением на ХБП.
Большинство целей в программе средне- и долгосрочные (на 5, 10, 15, 20 лет).
В том числе 80 миллионов сомов — на поддержку медикаментозного лечения ХБП, 60 миллионов — на скрининг групп риска, 40 миллионов — на создание нефрологических коек в регионах, 25 миллионов — на внедрение электронного регистра по трансплантации, 15 миллионов — на обучение кадров.
По данным разработчиков программы, системная профилактика и раннее лечение ХБП позволят:
- повысить информированность о ХБП на 50 процентов среди населения, особенно среди молодежи;
- повысить доступ к чистой воде;
- снизить рост числа новых пациентов на заместительную почечную терапию на 30–40 процентов;
- сэкономить от 500 до 700 миллионов сомов ежегодно к 2030 году;
- снизить затраты на госпитализацию, кардиоваскулярные осложнения, инвалидность;
- повысить сохраненную трудоспособность населения и налогооблагаемую базу;
- увеличить количество ранней диагностики ХБП (стадии 1–3) на 40 процентов к 2030 году;
- снизить прогрессирование до полной утраты функции почек на 20 процентов.
«Для Кыргызской Республики цена бездействия будет намного выше, чем затраты на борьбу с заболеваниями почек. С экономической точки зрения, эти меры являются доступными для нашей республики», — подчеркивают авторы программы.