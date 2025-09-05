13:33
Общество

Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава

Пятнадцать врачей Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) написали заявления об увольнении в знак несогласия с решением Министерства здравоохранения о смене главного внештатного детского невролога. Об этом 24.kg сообщили в медучреждении.

По данным специалистов, заявления пока не подписаны, вопрос будет сегодня обсуждаться непосредственно в Минздраве.

«У нас поменяли главного внештатного детского невролога, но отбор кандидатуры был односторонним, и она не подходит на эту роль по положению самого МЗ. Поставили человека из частной структуры без понимания нашей работы, она не знает наших бед, чаяний, перспектив и сделанной работы. Это конфликт интересов, мы не согласны с таким решением», — отметили врачи.

Они напомнили, что во главе службы много лет стоял Нурмухамед Бабаджанов. «Детская неврологическая служба очень хорошо развита, не отличается от мировой практики. Все, что весь мир делает, мы тоже делаем. Но теперь Бабаджанова сместили», — добавили медики.

Отметим, что в соцсетях появилось коллективное обращение от лица детских неврологов Кыргызстана.

В нем сообщается, что по требованиям действующего положения о главных внештатных специалистах МЗ КР кандидат должен быть сотрудником подведомственной Минздраву организации, иметь подтвержденный стаж именно на третичном уровне, регулярно участвовать в междисциплинарных консилиумах, государственных комиссиях, в разработке и внедрении клинических руководств и регистров, а также быть независимым от конфликта интересов.

«Биография Асель Кадыровой указывает на амбулаторно-коммерческий профиль, отсутствие текущей работы в республиканском стационаре, отсутствие документированного системного участия в национальных регистрах и протоколах, опыт ведения преимущественно поликлинических случаев. Это означает, что ее квалификационные компетенции и управленческая зрелость не соответствуют критериям главного внештатного специалиста: нет ежедневной ответственности за тяжелых стационарных пациентов, нет практики координации высокотехнологичной помощи и независимой экспертизы качества на уровне всей страны. Дополнительно аффилированность с частной структурой создает устойчивый риск конфликта интересов при маршрутизации пациентов, влиянии на протоколы и ресурсные решения», — говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что амбулаторная работа важна, но она не равна компетенциям третичного уровня и не дает того управленческого и клинического опыта, который требуется главному внештатному детскому неврологу республики.

В Минздраве пока не прокомментировали ситуацию.
