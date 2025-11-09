Нестерпимая боль пульсирующего характера. Невролог о причинах мигрени

Более миллиарда человек в мире, или каждый седьмой житель планеты, страдает мигренью. Заболевание влияет не только на физическое и психическое состояние людей, но и на их работу, семью, социальную жизнь.

О симптомах, причинах и методах профилактики мигрени 24.kg рассказала доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой неврологии и клинической генетики Кыргызской государственной медицинской академии Эльмира Мамытова.

— Что такое мигрень и чем она отличается от обычной головной боли?

— Мигрень отличается появлением приступов сильной, а у некоторых людей нестерпимой боли пульсирующего характера, обычно в одной половине головы, и сопровождаемой тошнотой, рвотой.

Приступ продолжается в среднем семь-восемь часов.

Боль обычно настолько сильная, что пациент не может физически быть активным и смотреть на яркий свет. Звуки его раздражают, прикосновения к коже доставляют дискомфорт.

Есть хроническая форма мигрени (приступы от 15 дней в месяц и чаще) и эпизодическая (приступы длятся от нескольких часов до 72 часов).

Есть небольшие предвестники мигрени. Различают классическую, или простую, и ассоциированную формы. Последняя характеризуется зрительными нарушениями.

То есть примерно за час до приступа появляются зрительные феномены в виде вспышек, каких-то зигзагов перед глазами.

Мигрень — распространенная медицинская проблема. Но ее не всегда диагностируют. Не все пациенты получают консультацию именно у невропатолога или цефалголога, который занимается болевыми феноменами. Эффективное лечение получают мало людей, а выздоравливают еще меньше. В Кыргызстане не хватает невропатологов на местах, а цефалгологов тем более.

— Может ли мигрень привести к осложнениям?

— Это заболевание снижает качество жизни, особенно если приступы частые и пациенты вынуждены постоянно принимать лекарства.

В таком состоянии человек не может работать, выпадает из семьи, не может наслаждаться жизнью и заниматься повседневными делами.

Мигрень часто сопровождают фоновые головные боли, когда человек испытывает не один вид, а два и даже три вида боли. Например, мигрень встречается у пациентов с шейным остеохондрозом.

— Кто чаще оказывается в группе риска?

— Чаще всего проблема начинается у подростков и затрагивает людей трудоспособного возраста.

Женщины по сравнению с мужчинами страдают чаще в три раза.

Дети тоже подвержены периодическим симптомам — от головокружения до кишечных коликов. Может быть гипервентиляционный синдром, когда задыхаются. Это позволяет говорить о том, что в будущем у них разовьется мигрень.

В группе риска и люди, подверженные умственной нагрузке, стрессу, метеочувствительные, с ненормированным рабочим днем.

— Какие триггеры чаще всего провоцируют приступы?

— Резкие запахи и свет (если долго сидеть под светом софитов, можно запустить механизм), длительный голод, недосып либо пересып (его еще называют головной болью выходных дней), перепады барометрического давления.

У женщин мигрень могут вызвать гормональные сдвиги. Такая форма называется менструально ассоциированной — у некоторых женщин мигрени бывают за три дня до менструации, во время или через три дня после начала цикла.

Во время беременности у некоторых частота мигрени уменьшается, но иногда, наоборот, может усиливаться. Во время менопаузы тоже частота приступов колеблется.

Триггерные факторы мигрени в определенной степени индивидуальны, со временем каждый больной по опыту знает свой набор.

При приступе меняется содержание ряда веществ, основная роль отводится серотонину — гормону счастья, нейромедиатору, играющему ключевую роль в регуляции настроения, сна и аппетита.

Отмечу, что и без боли нельзя жить — она нужна для защиты и выживания в агрессивном окружающем мире. Так организм оповещает нас о начале воспаления, плохой работе какого-то органа или о нехватке чего-то.

— Может ли мигрень передаваться по наследству?

— Конечно, не 100 процентов, но риск есть. Если мигренью страдают оба родителя, вероятность появления приступов у детей высокая.

— Как правильно диагностировать мигрень? Нужно проходить МРТ или другие обследования?

— Магнитно-резонансную томографию (МРТ) проходить не нужно. Есть специальные быстрые опросники и шкалы для врачей. Обычно задают пять скрининговых вопросов.

Критерии диагноза:

пульсирующий ли характер боли;

односторонняя ли боль;

сопровождается ли она тошнотой и рвотой;

усиливается ли боль от физической активности;

есть ли какие-то ассоциированные симптомы.

Таким образом можно быстро определить, страдает ли пациент мигренью. При положительном диагнозе назначают препараты. На фоне приема эффективных лекарств с большой долей вероятности идут улучшение и выздоровление.

Интенсивность боли определяют по шкале от 1 до 100, или от 1 до 10, или по смайликам — от радостного до очень грустного.

— Есть ли универсальное лечение или терапию подбирают индивидуально?

— Лечение зависит от частоты приступов (эпизодическая или хроническая мигрень) и интенсивности болей.

Если приступы тяжелые, сопровождаются тошнотой, рвотой, таким пациентам обычно прописывают триптаны — группа препаратов, специально разработанных для снятия приступа мигрени. Они помогают выработке серотонина. Триптаны суживают внутричерепные сосуды, которые расширяются в момент головной боли.

При не частых и легких приступах многим пациентам помогают обычные нестероидные противовоспалительные лекарства, начиная от цитрамона, аспирина и так далее.

Чтобы прервать частые приступы или снизить их интенсивность, назначают различные методы профилактического лечения.

У пациентов с хронической мигренью бывают сопутствующая тревога, тревожное расстройство, депрессия, тогда им назначают антидепрессанты.

Желательно на перебарщивать с дозами и частотой приема, потому что могут развиться осложнения — лекарственный абузус — медикаментозная индуцированная головная боль. В этом случае при приеме препарата пациент всегда чувствует себя хорошо, а без него плохо, то есть появляется такой вид зависимости, так скажем.

В любом случае надо следовать рекомендациям врача и не заниматься самолечением.

Наблюдаются пациенты обычно в поликлинике, необходимости в госпитализации нет, если это не осложненные формы мигрени. Бывает, что появляются двоение, слабость мышц глаза или слабость конечности с одной стороны. В таких случаях требуется помощь в стационаре.

— Могут ли помочь безлекарственные методы — массаж, акупунктура, когнитивно-поведенческая терапия?

— Это вспомогательная терапия, но не основная.

— Как можно предупредить мигрень?

— Никак. Это генетически детерминированное заболевание. Но можно проводить профилактику приступов. Лечащий врач может прописать противоэпилептические, антигипертензивные препараты, антидепрессанты.

— Образ жизни нужно менять?

— Конечно, надо избегать триггеров. Соблюдать режим сна и труда, пить достаточно жидкости, вовремя кушать, не ходить голодным, уметь противостоять стрессу, а при сопутствующей тревоге и депрессии — лечиться.