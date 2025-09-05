16:12
Грамотный врач. Приказ о назначении внештатного невролога отменять не будут

Приказ о назначении Асель Кадыровой на должность главного внештатного детского невролога отменять не будут. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, Асель Кадырова — грамотный, прогрессивный и, главное, порядочный специалист, опирается на доказательную медицину и постоянно повышает квалификацию и свои знания.

Ранее сообщалось, что 15 врачей Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) написали заявления об увольнении в знак несогласия с решением Минздрава о смене главного внештатного детского невролога. По словам медработников, отбор кандидатуры был односторонним и она не подходит на эту роль по положению самого МЗ.

Депутат парламента Дастан Бекешев в своем Telegram-канале сообщил, что ему тоже написали врачи по этому поводу.

«Корифеи, неврологи, которые давно работают в этой сфере, унижены и оскорблены, поскольку некомпетентные, по их словам, люди занимают внештатную должность. Они готовы все уволиться, если министр здравоохранения не отменит приказ. По сути, это уже шантаж. Врачи, говорят, что обратились в ГКНБ, Жогорку Кенеш, чтобы отменили приказ. На самом деле, это плохо, когда люди, пусть даже профессионалы, не хотят впускать в свою сферу новую, свежую кровь. Надо всегда давать возможность новому человеку проявить себя, и по истечению какого-то времени можно сказать — справился он или нет. А если с чем-то не согласен, молча уходи и не надо никого шантажировать своим увольнением», — сказал он.
