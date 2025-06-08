Что нужно знать о болезни Паркинсона: симптомы и факторы риска

Во всем мире наблюдается быстрый рост инвалидности и смертности в результате болезни Паркинсона. Что это за недуг и как облегчить состояние пациента?

1 Что такое болезнь Паркинсона? Это заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем. Симптомы имеют тенденцию усиливаться с течением времени. Заболевание хроническое, неизлечимое.

2 Какие основные симптомы? По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь Паркинсона вызывает нарушения двигательной функции, в том числе: замедленность движений;

тремор;

непроизвольные движения;

проблемы при ходьбе;

болезненные непроизвольные сокращения мышц;

нарушение равновесия. По словам невролога Чолпон Шамбетовой, есть и недвигательные расстройства: нарушение обоняния, разговоры и движения во сне, депрессивные изменения. Эти симптомы могут проявляться задолго до развития двигательных расстройств. У многих людей с болезнью Паркинсона развивается деменция. Непроизвольные движения (дискинезии) и болезненные непроизвольные сокращения мышц (дистонии) могут вызывать расстройства речи и моторики. Во многих случаях эти симптомы приводят к инвалидности и потребности в посторонней помощи.

3 Кто в группе риска? Заболевание обычно встречается у пожилых, но может возникать и у людей более молодого возраста (есть пациенты, которые и в 20 лет получают такой диагноз). Оно чаще поражает мужчин, чем женщин. Причина заболевания, по данным ВОЗ, не установлена, но риск его развития выше у людей, у которых имеются родственники с болезнью Паркинсона. ВОЗ предупреждает: риск заболевания может повышаться в результате загрязнения воздуха и контакта с пестицидами и растворителями. Согласно некоторым исследованиям, потребление кофеина (кофе, чай) может уменьшать риск развития болезни Паркинсона в будущем.

4 Причины и диагностика Возникает эта патология из-за нарушения выработки клетками мозга достаточного количества дофамина, что ведет к нарушению двигательных функций человека. При этом точно не известно, почему у людей появляется болезнь Паркинсона. По мнению ученых, причиной гибели клеток, вырабатывающих дофамин, является сочетание возрастных, генетических и экологических факторов. Диагностика болезни и ведение пациентов подготовленными неспециализированными медицинскими работниками на уровне первичной медико-санитарной помощи имеют особенно важное значение в районах, в которых специализированная неврологическая помощь недоступна.