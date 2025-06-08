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Сюжет: Полезные советы

Что нужно знать о болезни Паркинсона: симптомы и факторы риска

Во всем мире наблюдается быстрый рост инвалидности и смертности в результате болезни Паркинсона. Что это за недуг и как облегчить состояние пациента?

1

Что такое болезнь Паркинсона?

Это заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем. Симптомы имеют тенденцию усиливаться с течением времени. Заболевание хроническое, неизлечимое.

2

Какие основные симптомы?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь Паркинсона вызывает нарушения двигательной функции, в том числе:

  • замедленность движений;
  • тремор;
  • непроизвольные движения;
  • проблемы при ходьбе;
  • болезненные непроизвольные сокращения мышц;
  • нарушение равновесия.

По словам невролога Чолпон Шамбетовой, есть и недвигательные расстройства: нарушение обоняния, разговоры и движения во сне, депрессивные изменения. Эти симптомы могут проявляться задолго до развития двигательных расстройств.

У многих людей с болезнью Паркинсона развивается деменция.

Непроизвольные движения (дискинезии) и болезненные непроизвольные сокращения мышц (дистонии) могут вызывать расстройства речи и моторики. Во многих случаях эти симптомы приводят к инвалидности и потребности в посторонней помощи.

3

Кто в группе риска?

Заболевание обычно встречается у пожилых, но может возникать и у людей более молодого возраста (есть пациенты, которые и в 20 лет получают такой диагноз). Оно чаще поражает мужчин, чем женщин.

Причина заболевания, по данным ВОЗ, не установлена, но риск его развития выше у людей, у которых имеются родственники с болезнью Паркинсона.

ВОЗ предупреждает: риск заболевания может повышаться в результате загрязнения воздуха и контакта с пестицидами и растворителями.

Согласно некоторым исследованиям, потребление кофеина (кофе, чай) может уменьшать риск развития болезни Паркинсона в будущем.

4

Причины и диагностика

Возникает эта патология из-за нарушения выработки клетками мозга достаточного количества дофамина, что ведет к нарушению двигательных функций человека. При этом точно не известно, почему у людей появляется болезнь Паркинсона.

По мнению ученых, причиной гибели клеток, вырабатывающих дофамин, является сочетание возрастных, генетических и экологических факторов.

Диагностика болезни и ведение пациентов подготовленными неспециализированными медицинскими работниками на уровне первичной медико-санитарной помощи имеют особенно важное значение в районах, в которых специализированная неврологическая помощь недоступна.

5

Лечение и реабилитация

Болезнь Паркинсона невозможно вылечить, однако различные виды терапии, в том числе лекарственные, хирургическое вмешательство и реабилитация, помогают ослабить ее симптомы.

Медики советуют при появлении симптомов обращаться к специалистам как можно раньше. Своевременно начатое лечение может снизить уровень инвалидизации.

По данным ВОЗ, наиболее распространенным лекарственным средством при болезни Паркинсона является комбинированный препарат леводопа+карбидопа, повышающий уровень дофамина в головном мозге. Для уменьшения непроизвольных сокращений мышц врач может назначить больному другие лекарства, в частности антихолинергетики.

В целях ослабления тремора и сокращения лекарственной нагрузки на пациента могут применяться глубокая стимуляция головного мозга и другие виды терапии.

Облегчение симптомов болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний может быть достигнуто при помощи реабилитации, включая физическую. Такие методы лечения включают:

  • силовые упражнения;
  • ходьбу и упражнения на равновесие;
  • водолечение.

Эти методы помогают улучшить функциональные возможности и повысить качество жизни страдающих болезнью Паркинсона. Они могут снижать нагрузку на ухаживающих за больными людей.

Многие лекарственные препараты и виды хирургической помощи отличаются ограниченной доступностью и дороговизной, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Людям с болезнью Паркинсона, как и остальному населению, требуется доступная медицинская помощь для удовлетворения общих медико-санитарных потребностей, в том числе лекарства, услуги по укреплению здоровья, профилактике, своевременной диагностике и лечению болезней и организации ухода.

Этому часто мешают недостаточное знание и понимание особенностей болезни Паркинсона медицинскими работниками и ложные представления о ней как о заразном недуге или нормальном явлении в процессе старения.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331430/
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