Общество

Неврологи НЦОМиД работают в штатном режиме, двое завотделениями уволены

Неврологи Национального центра охраны материнства и детства работают в штатном режиме, двое заведующих отделениями освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию. Об этом сообщили в медучреждении.

В центре напомнили о смене главного внештатного специалиста по неврологии Министерства здравоохранения КР.

«Долгое время эту должность занимал известный детский невролог, заслуженный врач КР, кандидат медицинских наук Нурмухамед Бабаджанов. Его вклад в становление и развитие детской неврологической службы страны невозможно переоценить, и мы выражаем глубокую благодарность за многолетнюю преданную работу. Однако жизнь и служба не стоят на месте. Сегодня в Кыргызстане формируется новое поколение молодых детских неврологов, и мы надеемся на здоровую преемственность поколений», — отметили в НЦОМиД.

Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава

В центре добавили, что детская неврологическая служба Кыргызстана испытывает значительные нагрузки, что связано с ростом заболеваний нервной системы и инвалидности среди детей. Отчасти это объясняется улучшением доступности медицинских услуг, включая диагностику и лечение детей с орфанными патологиями нервной системы.

«Национальный центр охраны материнства и детства остается флагманом педиатрической службы, включая детскую неврологию. Здесь сосредоточены пациенты с наиболее тяжелыми и редкими диагнозами со всей республики. Такая ситуация требует четкой организации и высококвалифицированной работы специалистов. Под контролем руководства страны в НЦОМиД последовательно укрепляется как кадровый потенциал, так и материально-техническая база. За последние годы в центр вложены значительные финансовые средства», — говорится в сообщении.

В больнице подчеркнули, что действующие национальные клинические протоколы, в том числе по детской неврологии, нуждаются в обновлении с учетом современных достижений науки и практики.

«Сегодня врачи-неврологи клинико-диагностического отделения продолжают принимать пациентов в плановом режиме. Отделение неврологии функционирует в штатном порядке. В отделении патологии перинатального периода ведется капитальный ремонт. Коллектив НЦОМиД продолжает выполнять многопрофильную профессиональную работу в интересах маленьких пациентов и их семей», — заверили в медучреждении.

Ранее сообщалось, что 15 врачей НЦОМиД написали заявления об увольнении в знак несогласия с решением Министерства здравоохранения о смене главного внештатного детского невролога. Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев заявил, что приказ отменять не будут.
