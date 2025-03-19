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Общество

Вспышка кори. В апреле пройдет кампания по дополнительной иммунизации

В Кыргызстане в связи с напряженной ситуацией по заболеваемости корью в апреле пройдет кампания по дополнительной подчищающей иммунизации. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева.

По ее словам, это самый эффективный метод борьбы с корью.

В настоящее время проводится информационно-разъяснительная работа среди населения, чтобы родители приняли правильное решение.

Пока мы не доведем охват вакцинацией до 95 процентов, у нас корь не остановится.

Бубужан Арыкбаева

Напомним, с начала 2025 года в КР зарегистрировано 4 тысячи 55 случаев кори, включая восемь летальных исходов. Среди заболевших 95 процентов — непривитые. Охват вакцинацией в Бишкеке составляет всего 63 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323301/
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