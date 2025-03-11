В Кыргызстане продолжается поэтапный переход к 12-летнему школьному образованию. На подготовку к первому этапу осталось полгода. За это время чиновникам предстоит подготовить 3 тысячи дополнительных классов, найти столько же учителей и напечатать учебники.

Директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников (РИПКиППР) Алмазбек Токтомаметов рассказал 24.kg подробнее.

Фото Sputnik Кыргызстан. Алмазбек Токтомаметов

— Обучением занимаются преподаватели РИПКиППР, двух областных институтов образования в городах Оше и Караколе и четырех областных методических центров в Джалал-Абаде, Баткене, Нарыне и Таласе. В течение года мы проводим курсы повышения квалификации для всех учителей. По нашей линии это бесплатно.

В августе 2024 года из Сингапура приезжали специалисты и подготовили в Кыргызстане 88 мастер-тренеров, которые в течение учебного года обучали учителей по STEM-направлению. Математики занимались в одной группе, а физики, химики, биологи и географы — в другой.

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Всего повышение квалификации по республике прошли более 16 тысяч учителей. Возможно, кто-то по разным причинам пропустил обучение — уточняем эту информацию. Соберем еще две группы для онлайн-занятий.

Педагоги, которые первыми переходят на новую модель, — это учителя 1-2-5-8-х классов — проходят курсы повышения квалификации в особом режиме. До сентября будем их обучать, после они приступят к работе, но в течение следующего учебного года будем их сопровождать — обучать во время каникул.

— А как же отдых в каникулярное время?

— Ситуация сейчас нештатная. В принципе, в последнее время учителя сами согласны, иногда проходят курсы в субботу и воскресенье, иногда по вечерам онлайн. Для них приоритетно освоение новых знаний, новых компетенций. Они свободны в этом выборе, проводим обучение только по желанию, никого не заставляем.

В настоящее время разрабатываются модули по обучению учителей. Мы просто ждем утверждения предметных стандартов.

Государственный стандарт общего образования разработан, находится на общественном обсуждении, а предметные стандарты и учебные программы разрабатываются.

— Тогда по каким ресурсам обучаются учителя?

— В принципе, есть действующие предметные стандарты. Новые не на пустом же месте разрабатывали, просто в них вносят коррективы, изменения. Работаем параллельно. Специалисты, которые разрабатывают предметные стандарты, учебные программы, они же готовят и модули, потому что хорошо разбираются в особенностях новых учебников, в сингапурской методике.

Например, чем будет отличаться первый класс? Особое внимание уделяется социализации ребенка — может ли он найти общий язык с другими детьми, адекватно ли выстраивает взаимоотношение с учителем, может ли вести себя в группе, в социуме, способен ли выразить свое мнение. Вот такие моменты будут ключевыми. Уроки укороченные — по 35 минут. Весь учебный процесс должен проходить в игровой, более свободной форме. Вот это мы и должны донести до учителей первых классов.

— Домашнюю работу будут задавать?

— В первом классе не должны. Не будет и оценок до конца третьего класса. Сейчас по госстандарту безотметочное оценивание только до половины второго класса.

— Сколько дополнительных классов потребуется?

— По примерным расчетам, в школы придет около 80 тысяч детей, поэтому нужно более 3 тысяч новых классов и столько же учителей.

— Где брать кадры?

— В первую очередь примем на работу тех, кто работал по 480-часовой программе предшкольной подготовки «Наристе». Эти воспитатели не останутся в детских садах, а перейдут в школы. Это довольно много.

Во-вторых, есть выпускники колледжей, а в университетах центры по переподготовке. Наш республиканский институт тоже запустил дополнительное профессиональное образование. В течение месяца специалисты получат дипломы.

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Кроме того, по нашему анализу, есть очень много учителей, которые не могут устроиться в школы из-за отсутствия вакансий. Такая ситуация в Нарынской области. Будем их обучать и привлекать к работе в регионе.

Предметников можем переквалифицировать, потому что в первом классе сложного материала нет. Здесь больше психологических моментов. Если где-то не сможем решить проблему с учителями начальных классов, в запасе держим такой вариант.

Наиболее остро стоит вопрос в Бишкеке и Оше.

В столице сейчас проводят анализ по обучению детей в библиотеках, зданиях детских садов, музеях — все возможные социальные объекты переоборудовать. Идет подготовка к этому.

— Как вы думаете, родители будут на это согласны?

— Лично мое мнение: будет трудно. Но знаете, Кыргызстан не первый раз собирается переходить на 12-летку. Даже был нормативный документ правительства, но процесс отложили.

В этот раз, когда мы обсуждали вопрос с международными экспертами, они сказали: «Или сейчас переходите, или отложите надолго». Когда идет долгое обсуждение, никто не примет решение о переходе на новую модель — слишком много замечаний и опасений будет. Поэтому надо было принимать решение. Более 150 стран в мире перешли на 12-летнее образование, некоторые даже на 13-летнее, и показывают хорошие результаты.

— На какой стадии подготовка учебников?

— Переведены 46 наименований учебников, купленных в Сингапуре, по STEAM предметам — математике, физике, химии, биологии, английскому языку и информатике. Сейчас идет их адаптация, добавляются моменты с учетом наших реалий, меняются имена, названия городов и так далее.

— Будет ли проводиться экспертиза?

— Основное содержание меняться не будет — это готовые, не новые учебники, которые используют более 100 государств в мире. Поэтому учителя проведут теоретический анализ, а пилотирования в течение учебного года не будет.

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Что касается учебников, которые должны разработать отечественные авторы (по кыргызскому, русскому, истории, географии), то к сентябрю, по моему мнению, это не позиция Минобразования, не успеем.

Восьмой класс в новой модели по большому счету совпадает с нынешним седьмым где-то на 60 процентов. Мы можем использовать, например, учебник кыргызского языка для седьмого класса, но с некоторыми изменениями. В электронном виде надо разработать приложения, и можно выйти из ситуации.

Наши учебники, думаю, к следующему учебному году будут готовы. Отечественных авторов тоже надо обучить, чтобы они разрабатывали пособия с учетом особенностей сингапурской системы.

Арендная плата учебников сохранится.

Считаю, это лучший вариант — качественные учебники стоят не менее 400-500 сомов, а аренда всего 25 сомов. Это хорошая поддержка.

— Многие сейчас обсуждают объединение физики, химии и биологии. Как будут преподавать новый предмет науку?

— В начальных (1-6-х) классах этот вопрос не стоит. Интегрированный предмет будет в среднем звене — 7-9-х классах.

Кембриджская школа, которая находится в Бишкеке, 12 лет работает по этой системе, школы «Сапат» — около четырех. Мы обсуждали с ними их опыт. Учебник разработан очень подробно, учителю легко работать. Они вышли таким образом: если учитель может вести урок самостоятельно, ему дается разрешение. Если один учитель не справляется, подключается второй педагог, и один урок ведут два человека.

Этот вариант обсуждается в министерстве. Мне кажется, мы будем использовать этот опыт. С 10-го класса снова раздельное преподавание, потому что начинается профильное обучение и остаются те ученики, которые поступают в вузы, участвуют в олимпиадах и так далее.

— Бакалавриат будет сокращен?

— По плану да — на год. Студенты первого курса в основном повторяли школьную программу. Если дети будут учиться 12 лет, нужно пересмотреть учебную программу первого курса.

По Болонской системе бакалавриат длится по-разному, в основном четыре года.

Но здесь все зависит от того, какие программы прошли студенты, сколько кредитных часов набрали.

— Когда вузы начнут менять свою программу?

— Они это сейчас обсуждают. Программа «Алтын казык» предусматривает комплексный подход, начиная с детского сада до высших учебных заведений. Переход на 12-летнюю систему школьного образования — лишь часть, одно из направлений программы.

— Звучали мнения, что нужен пилотный проект. В Казахстане, например, начали реформу в 2003 году, и практически 20 лет шли к 12-летке. Почему у нас такой стремительный переход?

— В последние годы очень много стран переходят на 12-летнее образование, мы изучили опыт других государств.

У нас был вариант перехода в течение 12 лет: в сентябре поступает первый класс по новой модели и так постепенно каждый год добавляется по одному классу. Но мир сегодня другой, и он меняется очень быстро. Какая система образования будет в мире через 12 лет, никто не знает. Тем более по прогнозам к 2030 году, или уже через пять лет, очень много старых специальностей исчезнет и появится более 200 новых.

То есть, переход в течение 12 лет не очень себя оправдывает.

Во-вторых, у нас тяжелая ситуация с учебниками в старших классах. Возник вопрос: будем ли издавать старые для них или менять, и кто будет над этим работать, учитывая принятое решение о переходе на 12-летнюю модель? Это была бы лишняя трата ресурсов.

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Поэтому решили перейти на 12-летку в течение трех лет. Рассматривался вариант с 2026/27 учебного года, но руководство решило начать с 2025/26 учебного года.

Есть еще момент: мы закупили сингапурские учебники по кембриджской системе, а их обновляют каждые три года. Если затянуть процесс, через три года учебники устареют.

Поэтому многие поддержали ускоренный вариант перехода. Да, проблемы будут, но я вижу, что нерешаемых проблем нет.