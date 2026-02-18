Какие классы перейдут на 12-летку в сентябре, обсудили в Минпросвещения

В Министерстве просвещения обсудили базисный учебный план на 2026/27 учебный год.

По данным ведомства, в ходе обсуждения рассмотрены вопросы перехода 3-8-х классов с 11-летней программы на 12-летнюю систему образования, особенности часов и предметов в этих классах, вопросы интеграции.

Также обсуждались вопросы подготовки учебников для классов, переходящих на 12-летнее обучение, и предложения по обновлению учебных планов.

В Кыргызстане, напомним, проходит поэтапный переход на 12-летнее образование. В 2025/2026 учебном году на новую программу перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов.

В 2026-м на реформу системы образования выделят более миллиарда сомов. Такие же средства на нее потратили и в прошлом году.