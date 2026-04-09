Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

В КР отобрали авторов для подготовки учебников по кыргызскому языку

Подведены итоги второго республиканского конкурса по отбору авторов для написания учебников нового поколения по предмету «Кыргызский язык» (как родной и как второй язык).

По данным Министерства просвещения, по итогам конкурса отобраны 13 авторов для разработки учебников по госязыку как родному и девять авторов как второму языку.

Минпросвещения КР
Фото Минпросвещения КР
Работы участников конкурса оценивала комиссия, состоящая из ученых и учителей-практиков. При оценке учитывались научно-педагогический опыт кандидатов, их методическая подготовка, компетенции в разработке учебников, а также способность работать в соответствии с обновляющимся содержанием образования.

Результаты конкурса и список отобранных авторов опубликованы на официальном сайте kitepkura.edu.kg.

Минпросвещения в настоящее время проводит системную работу по разработке национальных учебников по кыргызскому языку, географии и истории. Это делается в рамках перехода на 12-летнее образование.
Материалы по теме
Переход на 12-летку. В Кыргызстане изданы учебники по науке для 5-х классов
Дефицит учителей в школах и реформу педобразования обсудили в Миннауки
Сонливость и апатия. Как тяжелый рюкзак влияет на здоровье школьников
Переход на 12-летку. Изданы учебники по естественным наукам для седьмых классов
Какие классы перейдут на 12-летку в сентябре, обсудили в Минпросвещения
Объявлен повторный конкурс на разработку учебников по кыргызскому языку
Не ждать умных и развитых. Эдиль Байсалов о реформе школьного образования
Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Большого оттока учителей из-за 12-летнего образования нет — Ольга Брызгалова
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной
Популярные новости
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Бизнес
BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond
&laquo;АБанк&raquo; снижает годовую ставку доходности по&nbsp;всем исламским продуктам «АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам
BAKAI и&nbsp;UFC: эксклюзивная Visa UFC с&nbsp;доступом к&nbsp;боям и&nbsp;привилегиями для клиентов BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов
&laquo;Капитал Банк&raquo;: SWIFT-переводы в&nbsp;юанях&nbsp;&mdash; надежный инструмент для расчетов «Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
