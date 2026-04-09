В КР отобрали авторов для подготовки учебников по кыргызскому языку

Подведены итоги второго республиканского конкурса по отбору авторов для написания учебников нового поколения по предмету «Кыргызский язык» (как родной и как второй язык).

По данным Министерства просвещения, по итогам конкурса отобраны 13 авторов для разработки учебников по госязыку как родному и девять авторов как второму языку.

Работы участников конкурса оценивала комиссия, состоящая из ученых и учителей-практиков. При оценке учитывались научно-педагогический опыт кандидатов, их методическая подготовка, компетенции в разработке учебников, а также способность работать в соответствии с обновляющимся содержанием образования.

Результаты конкурса и список отобранных авторов опубликованы на официальном сайте kitepkura.edu.kg.

Минпросвещения в настоящее время проводит системную работу по разработке национальных учебников по кыргызскому языку, географии и истории. Это делается в рамках перехода на 12-летнее образование.