Согласно статданным, большого оттока учителей из-за перехода школ Кыргызстана на 12-летнее образование не произошло, все в пределах нормы. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства просвещения Ольга Брызгалова.

По ее словам, за последние 10 лет увеличилось число учащихся.

«Если в 2015 году насчитывалось 1 миллион 43 тысячи школьников, то сейчас их 1 миллион 536 тысяч. Естественно, и число учителей выросло. Сейчас в школах работает 93,6 тысячи педагогов. Для сравнения: в мае 2023-го в школах не хватало 698 учителей, в мае 2024 года — 894, и тогда мы не переходили на 12-летнее обучение. В мае 2025-го не хватало 850 педагогов», — сказала Ольга Брызгалова.

Она добавила: чтобы регулировать кадровый потенциал, в автоматизированной информационной системе «Мугалим» публикуются вакансии в учебных заведениях. Желающие могут зарегистрироваться и трудоустроиться.

«На январь 2026 года не хватает 761 учителя в государственных и муниципальных школах. Больше всего дефицит преподавателей физики, математики, химии, биологии. Если говорить о регионах, то больше потребность в Чуйской области и Бишкеке. Это связано с густонаселенностью», — заметила Ольга Брызгалова.