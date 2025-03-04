Экс-министр образования перечислил преимущества 12-летнего обучения в школах

Экс-министр образования, председатель Союза писателей Каныбек Иманалиев перечислил на своей странице в соцсетях преимущества 12-летнего обучения в школах.

Он отметил, что при переходе на новую форму образования продолжительность обучения в вузах сокращается с четырех до трех лет.

«Во-вторых, колледжи должны сократиться с трех до двух лет. В-третьих, при переходе на 12-летнее обучение многие будут поступать в лицеи и средние профессиональные учебные заведения сразу после 10 лет обучения, то есть не все будут учиться 12 лет. В-четвертых, доказано, что если дети пойдут в школу в 6 лет, а не в 7, то они быстрее и качественнее усвоят учебный материал. В-пятых, переход на 12-летнее образование означает интеграцию в передовую мировую систему образования. В-шестых, качественное образование и переход на 12-летнее обучение — это две разные задачи», — написал Каныбек Иманалиев.

Фото Facebook. Публикация Каныбека Иманалиева

Напомним, вчера глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование. По его словам, Кыргызстан пока не готов к таким реформам.