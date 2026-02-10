11:05
Власть
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Не ждать умных и развитых. Эдиль Байсалов о реформе школьного образования

«Школа никогда не останавливается, всегда есть идеи, чаяния, обновления», — заявил сегодня на коллегии Министерства просвещения заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов.

Он напомнил, что по инициативе президента Садыра Жапарова в стране проводят «самую тяжелую, сложную и, безусловно, самую важную реформу образования».

Есть ошибки, но результат будет. Эдиль Байсалов о переходе на 12-летнее обучение

«Это не просто реформа, а полная трансформация, ведь простая перестановка не поможет изменить жизнь полностью. Сегодня никто в мире — ни в развитой стране, ни в развивающейся — не знает, как и что точно делать. Но мы не будем ждать пока более умные и развитые продвинутся, а потом мы по привычке будем догонять. Такого не будет. Сегодня именно тот шанс, когда мы должны вместе со всем миром идти, а может, и впереди мира, впереди соседей взять на себя мужество и лидерство и совершить прыжок. В настоящее время идет очень страшная гонка, конкуренция, борьба за ресурсы. Речь о выживании нас как нации, о будущем наших детей. Поэтому мы взяли ответственность и вышли на этот путь реформирования», — сказал Эдиль Байсалов.

Ранее он говорил, что первые итоги реформы страна увидит только через 15 лет.

В Кыргызстане, напомним, проходит поэтапный переход на 12-летнее образование. В 2025/2026 учебном году на новую программу перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов.

В 2026-м на реформу системы образования выделят более миллиарда сомов. Такие же средства на нее потратили и в прошлом году.
