Есть ошибки, но результат будет. Эдиль Байсалов о переходе на 12-летнее обучение

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал 24.kg переход на 12-летнее образование.

По его словам, один из важных вопросов сектора — школьная реформа.

Эдиль Байсалов признал, что ошибки есть и будут.

«Но мы не должны позволить кому-либо сбить нас с пути. Мы исправим ошибки и продолжим идти по этому пути.

Есть множество ожидаемых проблем. Люди, не думайте, что, когда вы критикуете, как будто мы что-то наделали, не зная, что будут большие проблемы. У нас 1,5 миллиона школьников, около 2,5 тысячи школ и примерно 100 тысяч учителей. Это нелегко — полностью изменить методологию, учебники, уроки. Это огромная реформа. И, естественно, мы знали, что это будет нелегко и с большими проблемами. Но, слава богу, мы уверенно идем по этому пути», — отметил он.

Зампред кабмина уверен, что реформа даст свои результаты — первые итоги страна увидит только через 15 лет.

«А до этого мы должны целенаправленно идти вперед. Это будут совсем другая нация, совсем другие дети, совсем другое общество. К 2050 году появится новое поколение кыргызстанцев, конкурентоспособных на мировом уровне», — сказал он.

В Кыргызстане, напомним, проходит поэтапный переход на 12-летнее образование. В 2025/2026 учебном году на новую программу перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов.

В 2026-м на реформу системы образования выделят более миллиарда сомов. Такие же средства на нее потратили и в прошлом году.

Полное интервью с Эдилем Байсаловым читайте 3 февраля в 14.00.