11:04
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Есть ошибки, но результат будет. Эдиль Байсалов о переходе на 12-летнее обучение

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал 24.kg переход на 12-летнее образование.

По его словам, один из важных вопросов сектора — школьная реформа.

Эдиль Байсалов признал, что ошибки есть и будут.

«Но мы не должны позволить кому-либо сбить нас с пути. Мы исправим ошибки и продолжим идти по этому пути.

Есть множество ожидаемых проблем. Люди, не думайте, что, когда вы критикуете, как будто мы что-то наделали, не зная, что будут большие проблемы. У нас 1,5 миллиона школьников, около 2,5 тысячи школ и примерно 100 тысяч учителей. Это нелегко — полностью изменить методологию, учебники, уроки. Это огромная реформа. И, естественно, мы знали, что это будет нелегко и с большими проблемами. Но, слава богу, мы уверенно идем по этому пути», — отметил он.

Читайте по теме
Промежуточный мониторинг внедрения 12-летнего образования проведут в Кыргызстане

Зампред кабмина уверен, что реформа даст свои результаты — первые итоги страна увидит только через 15 лет.

«А до этого мы должны целенаправленно идти вперед. Это будут совсем другая нация, совсем другие дети, совсем другое общество. К 2050 году появится новое поколение кыргызстанцев, конкурентоспособных на мировом уровне», — сказал он.

В Кыргызстане, напомним, проходит поэтапный переход на 12-летнее образование. В 2025/2026 учебном году на новую программу перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов.

В 2026-м на реформу системы образования выделят более миллиарда сомов. Такие же средства на нее потратили и в прошлом году.

Полное интервью с Эдилем Байсаловым читайте 3 февраля в 14.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360143/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Эдиль Байсалов: Сегодня бедности больше в городе, чем в селах
Республиканскому бюджету дополнительно необходимо 70 миллиардов сомов
Президента это злит. Кабмин признал наличие барьеров при получении пособий
Промежуточный мониторинг внедрения 12-летнего образования проведут в Кыргызстане
Переход на 12-летку. Отобраны разработчики учебников по трем предметам
Пять лет реформ: Эдиль Байсалов пообещал, что дальше будет «еще интереснее»
Переход на 12-летку. Родители учащихся заявляют об отсутствии учебников
Подготовку педагогических кадров обсудили в Минпросвещения с Эдилем Байсаловым
ЕС поможет Кыргызстану разработать пособия по иностранным языкам для школ
Эдиль Байсалов: Мы должны пересмотреть безвизовый режим для граждан США
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
В&nbsp;ОДКБ тревогу вызывает приближение &laquo;зон нестабильности&raquo;&nbsp;&mdash; Таалатбек Масадыков В ОДКБ тревогу вызывает приближение «зон нестабильности» — Таалатбек Масадыков
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Государству возвращено 352 миллиарда сомов&nbsp;&mdash; масштаб шокировал даже силовиков Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
11:01
Медикам Нарынской области Камчыбек Ташиев вручил 20 новых автомобилей Медикам Нарынской области Камчыбек Ташиев вручил 20 нов...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 февраля
10:54
В Кыргызстане на молодежную политику из бюджета начали выделять больше денег
10:52
Есть ошибки, но результат будет. Эдиль Байсалов о переходе на 12-летнее обучение
10:47
В Кыргызстане предлагают запретить менять пол