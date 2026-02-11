09:36
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Объявлен повторный конкурс на разработку учебников по кыргызскому языку

Министерство просвещения КР и издательский дом «Окуу китеби» повторно объявили открытый конкурс по отбору авторов для создания учебников по предмету «Кыргызский язык» (как родной и как второй язык) для общеобразовательных школ.

Конкурс проводится в рамках госпрограммы по обновлению содержания школьных учебников и переходу на 12-летнюю модель образования.

В конкурсе могут принять участие:

  • преподаватели школ, высших учебных заведений и колледжей;
  • методисты, исследователи и отраслевые специалисты в области педагогики и филологии;
  • авторы, имеющие опыт разработки учебников и учебно-методических материалов;
  • молодые педагоги, применяющие современные методы обучения.

Документы принимаются до 28 февраля 2026 года. Заявки подаются онлайн на сайте kitepkura.edu.kg, а также в Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что в ходе первого конкурса по предмету «Кыргызский язык» принято 24 заявки, отобрано пять авторов. Однако говорилось о необходимости привлечения дополнительных авторов.
