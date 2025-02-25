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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Что нужно знать родителям будущих школьников

В Кыргызстане весной начинается электронная запись в школу на следующий учебный год. В связи с переходом на 12-летнее образование в 2025 году регистрация будет вестись не только в первый класс, но и во второй. Редакция 24.kg собрала известную на сегодня информацию о приемной кампании.

1

Как записаться в школу?

Для этого надо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Мектеп». Родителям потребуются личные паспортные данные.

Запись проходит обычно в два этапа:

  • первый — зачисление по микроучастку, согласно прописке родителей;
  • второй — на свободные места, независимо от микроучастка.

По предварительным данным, запись начнется в апреле.

2

Кому пора в школу?

По данным Минобразования, за парты 1 сентября 2025 года сядут дети в возрасте 6-7 лет.

Рожденные в 2019 году и непрошедшие 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе» пойдут в первый класс, рожденные в 2018-м, 2019-м годах и прошедшие предшкольную подготовку, пойдут сразу во второй.

3

Как об этом узнает система?

Программу «Наристе» дети сейчас проходят на базе школ в нулевом классе, в частных и государственных/муниципальных детских садах, других внешкольных организациях.

Сертификаты об окончании программы дошкольной подготовки не потребуются, эту информацию должны внести в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.

Сделать это должны организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, независимо от формы собственности, с февраля до апреля. Информация будет привязана к ПИН ребенка и синхронизирована с системой электронной регистрации.

Тестирование детей запрещено.
4

Как узнать к какой школе относится мой ребенок?

Для этого надо зарегистрироваться в системе «Мектеп». По адресу прописки родителей в ней автоматически отобразится школа по микроучастку.

На втором этапе будет еще одна возможность выбрать другую школу, но только при условии наличия свободных мест и если ребенок никуда не зачислен.

Для выбора доступна только одна школа, в которой остались свободные места.
5

Какие школы можно выбрать на втором этапе?

В системе предусмотрен прием детей только в государственные и муниципальные школы. Выбора специализированных школ и классов, интернатов, музыкальных и частных школ в ней нет, как и выбора конкретного учителя.

6

Можно ли отозвать заявку?

Да, такую возможность предусмотрят. Если вышел приказ о зачислении, то следует обратиться в школу и написать заявление об отчислении.

7

Что делать без свидетельства о рождении ребенка?

В таком случае за получением документа нужно обратиться в Центр обслуживания населения (ЦОН) либо обратиться в Комиссию по делам детей (КДД) при местной госадминистрации.

Гражданам других стран также необходимо обратиться в ЦОН и получить кыргызстанский ПИН ребенка.

8

Что ждет остальных?

В 2025/26 учебном году учащиеся 3-х классов (родившиеся в 2015 году) 11-летней школы переходят в 5-й класс 12-летней школы, учащиеся 6-х классов (родившиеся в 2012-м) переходят в 8-й класс. Программу для них обновят.

9

По какой программе будет обучение?

Учащиеся первых и вторых классов будут заниматься по новым учебникам. В настоящее время, по словам чиновников, их активно готовят, чтобы к новому учебному году развести по школам.

По данным Минобразования, для учащихся других классов подготовят учебники по математике, естественным наукам и английскому языку по лучшим в мире образцам. На лицензии потратили 83 миллиона сомов. По другим предметам гуманитарного цикла ведется работа с местными издательствами и авторами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320910/
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