Президент принял решение о поэтапной реализации реформы в образовательной сфере. Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Фото из архива. Переход на 12-летнее обучение будет проходить поэтапно, рассказал Камчыбек Ташиев о решении президента

В кабинете министров прошло совещание, посвященное переходу на 12-летнее школьное образование. В нем приняли участие глава государства, эксперты, руководители Министерства образования и науки и другие ответственные лица.

По словам Камчыбека Ташиева, Садыр Жапаров выразил обеспокоенность, отметил риски и принял решение о том, что переход на 12-летнее школьное обучение будет внедряться поэтапно.

«Образование — это сфера, которая касается каждого кыргызстанца и определяет будущее страны. Естественно, такие масштабные изменения всегда должны проходить через общественное обсуждение, и наличие различных мнений — вполне закономерное явление. Только открытый диалог и конструктивное обсуждение могут привести нас к качественным решениям», — подчеркнул он.

Камчыбек Ташиев считает, что 12-летнее обучение — это не просто дополнительный год, а возможность повысить качество школьного образования, расширить профильное обучение, повысить квалификацию учителей, привести школьные программы в соответствие с мировыми стандартами.