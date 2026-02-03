Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной

Говорить о том, что новые предметные стандарты и программы по математике и естествознанию для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов сложнее прежних, неправильно, они просто перестроены и построены по другому принципу. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства просвещения Ольга Брызгалова.

По ее словам, в связи с этим возникли определенные сложности в первую очередь у самих учителей. Им пришлось освоить за прошлые летние каникулы новую методику преподавания.

Ольга Брызгалова напомнила, что 2025/26 учебный год — первый в рамках перехода на 12-летнее школьное образование и затронул учеников 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов.

«В преддверии учебного года министерство и подведомственные структуры провели большую подготовительную работу. Но, как показывает практика, педагогические коллективы, родительская общественность и сами учащиеся сталкиваются с некоторыми трудностями. Например, в 1-й класс поступали шестилетние дети, и многие из них не владели элементарными социальными навыками. Для них это оказалось серьезным экзаменом, поскольку в некоторых классах число учащихся доходило до 50 человек. А среди тех, кто сразу перепрыгнул во 2-й класс, были дети, совершенно не готовые к учебе. Над этим педагогам пришлось работать в течение первой четверти», — сказала она.

Доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник Лаборатории технологии, искусства и культуры здоровья Кыргызской академии образования Абакир Мамытов добавил: «Многие говорят, что программа сложная. Но я бы сказал, что относительно прошлого она значительно упрощена и ориентирована на практику. Дети должны понимать, уметь анализировать и применять знания на практике. Время от времени программы всегда перерабатывают, дополняют. Это процесс нормальный, решаемый».

Он заметил, что переход на 12-летку продиктован определенными предпосылками.

«Научные исследования показывают: дети растут относительно быстрее, чем это было лет 20-30 назад, в физиологическом, психологическом, интеллектуальном и других направлениях. В этой связи начало учебного процесса с шести лет решало две задачи — раннее обучение и разгрузку дошкольной системы. В школах Кыргызстана вели достаточно большое количество предметов, но порой не всегда обеспечивали должную эффективность. Перед нами была задача сократить годовую совокупную учебную нагрузку. Этот показатель у нас доходил до 1 тысячи часов и больше, а в международной практике — 800-850 часов. В новом содержании усилены математическое образование, естественнонаучные предметы, английский язык и цифровые технологии», — подчеркнул Абакир Мамытов.

Отметим, что, по словам некоторых родителей учащихся 5-х классов, новая программа действительно сложная, «особенно по математике, где каждый день предусмотрена новая тема». Комплекта новых учебников пока нет, их обновляют поэтапно.