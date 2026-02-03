11:33
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной

Говорить о том, что новые предметные стандарты и программы по математике и естествознанию для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов сложнее прежних, неправильно, они просто перестроены и построены по другому принципу. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства просвещения Ольга Брызгалова.

По ее словам, в связи с этим возникли определенные сложности в первую очередь у самих учителей. Им пришлось освоить за прошлые летние каникулы новую методику преподавания.

Ольга Брызгалова напомнила, что 2025/26 учебный год — первый в рамках перехода на 12-летнее школьное образование и затронул учеников 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов.

Читайте по теме
Есть ошибки, но результат будет. Эдиль Байсалов о переходе на 12-летнее обучение

«В преддверии учебного года министерство и подведомственные структуры провели большую подготовительную работу. Но, как показывает практика, педагогические коллективы, родительская общественность и сами учащиеся сталкиваются с некоторыми трудностями. Например, в 1-й класс поступали шестилетние дети, и многие из них не владели элементарными социальными навыками. Для них это оказалось серьезным экзаменом, поскольку в некоторых классах число учащихся доходило до 50 человек. А среди тех, кто сразу перепрыгнул во 2-й класс, были дети, совершенно не готовые к учебе. Над этим педагогам пришлось работать в течение первой четверти», — сказала она.

Доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник Лаборатории технологии, искусства и культуры здоровья Кыргызской академии образования Абакир Мамытов добавил: «Многие говорят, что программа сложная. Но я бы сказал, что относительно прошлого она значительно упрощена и ориентирована на практику. Дети должны понимать, уметь анализировать и применять знания на практике. Время от времени программы всегда перерабатывают, дополняют. Это процесс нормальный, решаемый».

Он заметил, что переход на 12-летку продиктован определенными предпосылками.

Читайте по теме
Переход на 12-летку. Родители учащихся заявляют об отсутствии учебников

«Научные исследования показывают: дети растут относительно быстрее, чем это было лет 20-30 назад, в физиологическом, психологическом, интеллектуальном и других направлениях. В этой связи начало учебного процесса с шести лет решало две задачи — раннее обучение и разгрузку дошкольной системы. В школах Кыргызстана вели достаточно большое количество предметов, но порой не всегда обеспечивали должную эффективность. Перед нами была задача сократить годовую совокупную учебную нагрузку. Этот показатель у нас доходил до 1 тысячи часов и больше, а в международной практике — 800-850 часов. В новом содержании усилены математическое образование, естественнонаучные предметы, английский язык и цифровые технологии», — подчеркнул Абакир Мамытов.

Отметим, что, по словам некоторых родителей учащихся 5-х классов, новая программа действительно сложная, «особенно по математике, где каждый день предусмотрена новая тема». Комплекта новых учебников пока нет, их обновляют поэтапно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360349/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Ударил школьников. Физрука на Иссык-Куле привлекли к ответственности за побои
Возле рынка «Кудайберген» в Бишкеке построят школу на 1,2 тысячи мест
Есть ошибки, но результат будет. Эдиль Байсалов о переходе на 12-летнее обучение
Промежуточный мониторинг внедрения 12-летнего образования проведут в Кыргызстане
Переход на 12-летку. Отобраны разработчики учебников по трем предметам
Кыргызстан и Австрия обсудили вопрос открытия школы туризма на Иссык-Куле
Мэр Оша устроил разнос в школе: несъедобную выпечку велел унести домой ребенку
Вводит в заблуждение общественность. Мэрия Бишкека ответила депутату ЖК
Переход на 12-летку. Родители учащихся заявляют об отсутствии учебников
ЕС поможет Кыргызстану разработать пособия по иностранным языкам для школ
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
11:31
Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронные торговые площадки в РФ Решен вопрос перемещения товаров из КР через электронны...
11:23
Не все в Минстрое получают высокую зарплату, замминистра озвучил размер своей
11:19
Минтруда: Работодатель, задерживающий зарплату, будет выплачивать пеню
11:15
О росте числа телефонных мошенников в Кыргызстане предупредил ГКНБ
11:09
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной