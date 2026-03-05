Дефицит учителей в школах и реформу педобразования обсудили в Миннауки

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций КР состоялось расширенное совещание, посвященное вопросам трансформации педагогического образования в условиях перехода республики на 12-летнюю систему общего среднего образования.

По данным пресс-службы ведомства, в совещании приняли участие ректора высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по педагогическим направлениям, президент Кыргызской академии образования, а также члены экспертной группы.

«Подготовка компетентных, конкурентоспособных педагогических кадров, обладающих развитыми цифровыми навыками и готовых работать в условиях инклюзивного образования, соответствующих новым образовательным стандартам, является важным требованием времени. Проведен комплексный анализ текущего состояния среднего и высшего профессионального педагогического образования. Изучен международный опыт организации 12-летнего школьного образования и проведен сравнительный анализ возможностей его применения при подготовке педагогических кадров в условиях Кыргызстана», — говорится в сообщении.

На совещании также представлены предложения по согласованию государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и высших учебных заведений с системой школьного образования. Разработаны рекомендации по обновлению отраслевой квалификационной рамки педагогических работников и профессиональных стандартов.

Кроме того, с учетом современных требований пересмотрены и предложены обновленные перечни направлений подготовки высшего образования и классификатор специальностей среднего профессионального образования.

В целях устранения дефицита учителей в школах рассмотрены вариативные модели подготовки педагогических кадров, а также механизмы переподготовки специалистов других квалификаций для работы в сфере образования. Уточнена дорожная карта по реализации ускоренных и интенсивных образовательных программ.

По итогам совещания эксперты представили результаты проведенного анализа и разработанные предложения. Согласованы обновленные модели педагогического образования, а также принято решение ускорить реализацию дорожной карты с учетом лучших практик образовательных учреждений на национальном уровне и усилить межведомственную координацию.

В школах Кыргызстана, по данным Министерства просвещения на декабрь 2025 года, не хватало 761 учителя. Больше всего вакансий в общеобразовательных организациях Чуйской и Баткенской областей и Бишкеке.