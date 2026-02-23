Переход на 12-летку. Изданы учебники по естественным наукам для седьмых классов

Для общеобразовательных организаций с кыргызским и русским языками обучения издан учебник по предмету «Естественные науки» для седьмых классов.

По данным Министерства просвещения, учебник издали общим тиражом 144 тысячи 965 экземпляров. Из них 86,6 тысячи — для школ с кыргызским языком обучения, а 58,4 тысячи — с русским.

Учебники распределят среди образовательных организаций во всех регионах страны.

Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с государственными образовательными стандартами.

В Кыргызстане, напомним, проходит поэтапный переход на 12-летнее образование. В 2025/2026 учебном году на новую программу перешли ученики первых, вторых, пятых и седьмых классов. В 2026/2027 учебном году ожидается переход с третьего по восьмой класс.