18:02
USD 87.45
EUR 90.60
RUB 0.86
Общество

Горсуд признал законным продление ареста Темирлану Султанбекову

Бишкекский городской суд признал законным продление ареста лидеру политической партии «Социал-демократы» Темирлану Султанбекову. Об этом сообщил Кадырбек Атамбаев.

Горсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение следственного судьи, который ранее отказал в удовлетворении претензии на постановление следователя об отказе изменить меру пресечения.

Напомним, 9 января Свердловский райсуд продлил срок заключения под стражей в отношении Темирлана Султанбекова, Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер до 12 февраля.

«К сожалению, суд поддержал позицию правоохранительных органов, признав решение законным. Темирлан Султанбеков и его защита выразили несогласие с таким решением. В очередной раз присутствие СМИ на судебном заседании было запрещено, как и видеосъемка. Адвокаты намерены обжаловать это решение и уже месяц требуют самих видеозаписей с прошлого суда», — отметил Кадырбек Атамбаев.

Он также добавил: в своей речи на суде Темирлан Султанбеков заявил, что ожидает возможных попыток инициировать новые уголовные дела против него. По его мнению, следствие не располагает достаточной доказательной базой для предъявления обвинений в подкупе. И потому, подчеркнул Султанбеков, существует риск выдвижения новых обвинений, которые, по его словам, будут столь же необоснованными.

Напомним, 15 ноября прошлого года Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 до 13 января 2025-го Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317463/
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
Кемпир-абадское дело. Обвиняемые попросили в суде участия присяжных заседателей
Суд оштрафовал экс-помощника депутата ЖК Эрулана Кокулова на 70 тысяч сомов
Тез жардам керек. Дарыгер Темирлан Султанбековдун абалы тууралуу айтып берди
Нужна срочная помощь. Врач рассказала о состоянии Темирлана Султанбекова
Темирлан Султанбеков просит разрешить ему участвовать в суде по своему делу
Социнтерн вручил награду арестованному Темирлану Султанбекову
Здание Чон-Алайского районного суда нуждается в ремонте
В МИД прокомментировали резолюцию Европарламента по делу Темирлана Султанбекова
Имамидина Ташова доставили в суд на носилках. Заседание перенесли
Судьи Каракольского городского суда боятся, что им подкинут деньги
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Крещение-2025. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2025. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
В&nbsp;Бишкеке ожидаются снег и&nbsp;похолодание. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 января В Бишкеке ожидаются снег и похолодание. Прогноз погоды на 20-22 января
Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание
Бизнес
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
21 января, вторник
17:55
Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией в Болу Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с...
17:53
Депутат попросил Минприроды защитить краснокнижную юнону орхидную
17:45
В Оше задержана транснациональная преступная группа при попытке сбыта ртути
17:42
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции
17:36
Узбекистан дал неверные данные о закрытии мусорного завода на границе — депутат