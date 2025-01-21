Горсуд признал законным продление ареста Темирлану Султанбекову

Бишкекский городской суд признал законным продление ареста лидеру политической партии «Социал-демократы» Темирлану Султанбекову. Об этом сообщил Кадырбек Атамбаев.

Горсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение следственного судьи, который ранее отказал в удовлетворении претензии на постановление следователя об отказе изменить меру пресечения.

Напомним, 9 января Свердловский райсуд продлил срок заключения под стражей в отношении Темирлана Султанбекова, Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер до 12 февраля.

«К сожалению, суд поддержал позицию правоохранительных органов, признав решение законным. Темирлан Султанбеков и его защита выразили несогласие с таким решением. В очередной раз присутствие СМИ на судебном заседании было запрещено, как и видеосъемка. Адвокаты намерены обжаловать это решение и уже месяц требуют самих видеозаписей с прошлого суда», — отметил Кадырбек Атамбаев.

Он также добавил: в своей речи на суде Темирлан Султанбеков заявил, что ожидает возможных попыток инициировать новые уголовные дела против него. По его мнению, следствие не располагает достаточной доказательной базой для предъявления обвинений в подкупе. И потому, подчеркнул Султанбеков, существует риск выдвижения новых обвинений, которые, по его словам, будут столь же необоснованными.