11:36
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Общество

Дело социал-демократов. Бишкекский горсуд оставил под арестом членов партии

Бишкекский городской суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу ранее арестованных членов партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлана Султанбекова, Ирины Карамушкиной и Розы Турксевер.

Коллегия суда отказала в удовлетворении жалобы и оставила решение Свердловского районного суда в силе. Адвокаты обвиняемых будут обжаловать вердикт в высшей инстанции — Верховном суде и добиваться изменения меры пресечения.

Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Она продолжается.

Напомним, 15 ноября Свердловский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в отношении лидера политической партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и задержанных членов в виде ареста. Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер водворили в СИЗО-1 до 13 января 2025 года.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.

17 ноября прошли выборы. Партию «Социал-демократы» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312769/
просмотров: 617
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекский горсуд рассматривает апелляцию арестованных социал-демократов
Местные выборы. Суд оставил в силе решение ЦИК по партии «Социал-демократы»
МВД призывает сторонников социал-демократов дождаться окончания следствия
Лидера партии «Социал-демократы» Султанбекова и членов партии водворили в СИЗО
ЦИК заслушал информацию ГУВД о партии «Социал-демократы»
Лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку
Отмена регистрации социал-демократов. В ЦИК пока решение не поступило
Лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова водворили в ИВС
Партию «Социал-демократы» сняли с выборов в Бишкекский горкенеш
Кадыр Атамбаев: Родные и адвокаты не могут найти Темирлана Султанбекова
Популярные новости
Сын бывшего президента&nbsp;КР представил свою картину на&nbsp;выставке в&nbsp;Шотландии Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Бизнес
Пользуйся приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;получи шанс выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ СОМОВ! Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!
Вкусный кешбэк 5&nbsp;процентов и&nbsp;скидка от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;сервисе &laquo;Яндекс.Еда&raquo;! Вкусный кешбэк 5 процентов и скидка от «Бакай Банка» в сервисе «Яндекс.Еда»!
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam: &laquo;Кыргызстандын керемети&raquo;&nbsp;&mdash; стиль, вдохновленный историей Globus и Be Adam: «Кыргызстандын керемети» — стиль, вдохновленный историей
Долгожданное открытие торгового центра Silk Way размером с&nbsp;6&nbsp;футбольных полей Долгожданное открытие торгового центра Silk Way размером с 6 футбольных полей
2 декабря, понедельник
11:14
В Бишкеке пройдут «Айтматовские чтения» В Бишкеке пройдут «Айтматовские чтения»
11:10
Бывший глава ГКНБ Орозбек Опумбаев пришел в суд по делу о беспорядках в Кой-Таше
11:08
Камчыбек Ташиев призвал объяснять иностранцам происхождение слова «кыргыз»
11:04
Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 декабря