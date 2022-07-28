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Общество

Из дома бишкекчанки сотрудники «Тазалыка» вывезли 4 тонны мусора

Городские службы вывезли из дома горожанки 4 тонны мусора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, хозяйка частного дома складировала мусор на протяжении нескольких лет. Соседи жаловались в администрацию Октябрьского района на невыносимый запах.

«На место выехали сотрудники акимиата, управления внутренних дел, социального развития, муниципального предприятия «Тазалык» и обнаружили, что двор заполнен бытовыми отходами. С хозяйкой проведена разъяснительная беседа о недопустимости нарушения санитарных норм», — добавили в муниципалитете.

Это не первый подобный случай. Ранее из квартиры другой бишкекчанки в Первомайском районе также вывезли примерно 4-5 тонн мусора. А со двора дома жителя на улице Жукеева-Пудовкина сотрудники «Тазалыка» забрали три машины мусора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240881/
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