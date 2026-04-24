Оруу-Сай утопает в мусоре. Кыргызстанец показал состояние ущелья

Житель Кыргызстана поделился с 24.kg видеороликом, на котором запечатлено состояние ущелья Оруу-Сай. На кадрах видно, что живописная природная зона буквально утопает в мусоре.

Среди склонов и густой растительности отчетливо заметны следы человеческой деятельности: разбросанные пластиковые бутылки, фантики, пакеты и другие бытовые отходы. По словам автора видео, количество мусора продолжает расти, это вызывает серьезную обеспокоенность состоянием экосистемы ущелья.

По его словам, компании, оказывающие услуги глемпинга в горах, часто не следят за арендуемой ими территорией. Он обращался в мэрию столицы, но это не их деятельность. Ему посоветовали обратиться в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

«Обслуживающий персонал глэмпинга должен убирать прилегающие территории за собой», — отмечает он.

Кыргызстанец обратился к гражданам с призывом бережно относиться к природе и не оставлять после себя отходы. Он подчеркнул, что такие уникальные природные места должны сохраняться в своем первозданном виде не только для нынешнего поколения, но и для будущих потомков.

Проблема загрязнения популярных туристических локаций в Кыргызстане остается актуальной, и, как отмечают экологи, требует как усиления контроля, так и повышения экологической культуры среди отдыхающих.

