19:35
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Агент 024

Оруу-Сай утопает в мусоре. Кыргызстанец показал состояние ущелья

Житель Кыргызстана поделился с 24.kg видеороликом, на котором запечатлено состояние ущелья Оруу-Сай. На кадрах видно, что живописная природная зона буквально утопает в мусоре.

Среди склонов и густой растительности отчетливо заметны следы человеческой деятельности: разбросанные пластиковые бутылки, фантики, пакеты и другие бытовые отходы. По словам автора видео, количество мусора продолжает расти, это вызывает серьезную обеспокоенность состоянием экосистемы ущелья.

По его словам, компании, оказывающие услуги глемпинга в горах, часто не следят за арендуемой ими территорией. Он обращался в мэрию столицы, но это не их деятельность. Ему посоветовали обратиться в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

«Обслуживающий персонал глэмпинга должен убирать прилегающие территории за собой», — отмечает он.

Кыргызстанец обратился к гражданам с призывом бережно относиться к природе и не оставлять после себя отходы. Он подчеркнул, что такие уникальные природные места должны сохраняться в своем первозданном виде не только для нынешнего поколения, но и для будущих потомков.

Проблема загрязнения популярных туристических локаций в Кыргызстане остается актуальной, и, как отмечают экологи, требует как усиления контроля, так и повышения экологической культуры среди отдыхающих.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/371814/
просмотров: 199
Версия для печати
Популярные новости
Улицу Ибраимова включат в маршрутную сеть общественного транспорта, но не сразу
Пыль столбом и грязь по колено. Жители Орто-Сая жалуются на беспредел строек
Жители Бишкека жалуются на отсутствие остановки у медакадемии
Снова рубят. В Бишкеке на улице Ибраимова ликвидируют кустарники и деревья
Бизнес
Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
