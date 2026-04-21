Частный дом утонул в мусоре, «Тазалык» провел срочную очистку

В Бишкеке продолжают работы по санитарной очистке территории частного сектора. Муниципальные службы устраняют очаги антисанитарии, выявленные в ходе проверок.

Как сообщили в районной администрации, на ряде участков зафиксировали накопление бытовых отходов, что нарушает правила благоустройства города и создает угрозу санитарному состоянию. Жители жалуются на неприятный запах, захламление, риск распространения насекомых и грызунов.

По одному из адресов после обращения собственника сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» провели полную санитарную очистку территории и жилого помещения.

По другому адресу владельцы обязались самостоятельно устранить нарушения в установленные сроки. Исполнение гарантийного обязательства находится на контроле.

В муниципалитете напомнили, что соблюдение санитарных норм — обязанность каждого собственника. Работа по очистке и контролю за состоянием частного сектора продолжается.