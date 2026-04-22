В Бишкеке выделено 62 миллиона сомов на установку сортировочных пунктов мусора

В Бишкеке в 2026 году выделено 62 миллиона сомов на установку сортировочных пунктов мусора. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил вице-мэр столицы КР Рамиз Алиев при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях».

По его словам, сегодня в Бишкеке установлено около 6 тысяч контейнеров, организовано 1,2 тысячи мусорных площадок.

«Согласно новой программе в городе вместо мусорных контейнеров сейчас устанавливаем сортировочные пункты. В 2025 году было установлено 25 таких пунктов. На 2026 год выделено 62 миллиона сомов — на них мы намерены поставить еще 30 сортирочных пунктов», — отметил Рамиз Алиев.

Инициатор законопроекта Дастан Бекешев отметил, что законопроект направлен на усиление ответственности граждан за несанкционированный выброс мусора.

«Сейчас есть штрафы, но не всегда это эффективно. Я считаю, что если человек мусорит, то он и должен убирать. Поэтому законопроектом предлагается ввести общественные работы. Отследить нарушителей общественного порядка можно будет через видеокамеры», — отметил он.

Депутат Эльвира Сурабалдиева отметила, что прежде чем штрафовать граждан за выброс мусора в неположенном месте, нужно создать условия, то есть повсюду установить мусорные контейнеры.

Рамиз Алиев отметил, что из частных домов мусор вывозят один раз в неделю по графику.

«Тазалык забирает мусор в сроки, с этим проблем нет. Правда, в Первомайском и Свердловском районах города есть некоторые участки, которые не вошли в график вывоза мусора. Но и эти вопросы решаются», — добавил он.