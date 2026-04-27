Агент 024

Администрация глэмпинга в Оруу-Сае прокомментировала ситуацию с мусором в ущелье

Администрация глэмпинга, расположенного в ущелье Оруу-Сай, прокомментировала публикации о загрязнении территории ущелья и заявила, что показанные в материалах кадры не относятся к территории отеля.

По словам представителей места отдыха, территория комплекса является огороженной и закрытой для посторонних, а внутри регулярно убирают и вывозят мусор. Там подчеркивают, что несут полную ответственность за санитарное состояние своей локации.

«На видеоматериалах, опубликованных ранее, показана территория за пределами нашего участка. Это открытая местность, куда свободно приезжают отдыхающие, в том числе жители Бишкека», — говорится в обращении.

В глэмпинге уточнили, что единственный объект на кадрах, который относится к их инфраструктуре, — это мусорная будка у дороги.

Ее установили для предотвращения хаотичного выброса отходов.

«Но люди систематически оставляют мусор не внутри, а рядом с ней, и мы вынуждены регулярно убирать территорию своими силами», — отметили в администрации.

Там добавили, что ежедневно вкладывают ресурсы в поддержание чистоты своей территории.

Напомним, житель Кыргызстана поделился видеороликом, на котором запечатлено состояние ущелья Оруу-Сай. На кадрах видно, что живописная природная зона буквально утопает в мусоре.
