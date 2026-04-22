Власть

Рамиз Алиев: Люди не везут мусор на полигон, они выбрасывают его у БЧК

В Бишкеке граждане выбрасывают мусор у БЧК вместо того, чтобы везти его на полигон, заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях».

По его словам, сумма штрафа за несанкционированный выброс мусора составляет 5,5 тысячи сомов.

«За одну тонну мусора надо платить 507 сомов. Но люди не хотят платить и везти мусор на свалку. Поэтому просто выкидывают его у БЧК или других местах. Штраф не играет решающей роли для воспитания граждан. Мы считаем эффективной мерой введение общественных работ для тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте, так как общественное порицание играет роль для граждан», — считает Рамиз Алиев.

Он привел статистику по штрафам. В 2025 году муниципальной инспекцией было составлено 1 тысяча 89 протоколов на 10 миллионов 600 тысяч сомов, из них взыскано 7 миллионов 146 тысяч сомов.

В 2026 году составлено 446 протоколов на 4 миллиона 708 тысяч сомов — взыскано 1 миллион 836 тысяч сомов. По этим данным сумма сборов штрафов составляет 70 процентов.
Материалы по теме
Дастан Бекешев: 30 процентов штрафов за выброс мусора остаются неоплаченными
ЖК одобрил законопроект об усилении ответственности граждан за выброс мусора
В Бишкеке выделено 62 миллиона сомов на установку сортировочных пунктов мусора
За 2026 год точки общепита в Бишкеке оштрафовали почти на 5 миллионов сомов
Выезд на встречную полосу. В Бишкеке оштрафован водитель автобуса
Частный дом утонул в мусоре, «Тазалык» провел срочную очистку
В Нарыне компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушение строительных норм
Генпрокуратура выявила факты незаконного начисления налогов на 91 миллион сомов
Бишкекчанин сам убрал мусор на водохранилище и зовет других сделать так же
В ЖК предлагают штрафовать глав ТСЖ за отказ от дачи отчетов
Популярные новости
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
В&nbsp;МВД прокомментировали сообщения о&nbsp;расколе среди силовиков В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Бизнес
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
Премьера года от&nbsp;&laquo;ЭМАРК Групп&raquo;: ЖК&nbsp;MIRA. Узнайте первыми о&nbsp;спецпредложениях Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях
&laquo;Элдик Банк&raquo; в&nbsp;статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации «Элдик Банк» в статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации
