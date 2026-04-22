Рамиз Алиев: Люди не везут мусор на полигон, они выбрасывают его у БЧК

В Бишкеке граждане выбрасывают мусор у БЧК вместо того, чтобы везти его на полигон, заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях».

По его словам, сумма штрафа за несанкционированный выброс мусора составляет 5,5 тысячи сомов.

«За одну тонну мусора надо платить 507 сомов. Но люди не хотят платить и везти мусор на свалку. Поэтому просто выкидывают его у БЧК или других местах. Штраф не играет решающей роли для воспитания граждан. Мы считаем эффективной мерой введение общественных работ для тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте, так как общественное порицание играет роль для граждан», — считает Рамиз Алиев.

Он привел статистику по штрафам. В 2025 году муниципальной инспекцией было составлено 1 тысяча 89 протоколов на 10 миллионов 600 тысяч сомов, из них взыскано 7 миллионов 146 тысяч сомов.

В 2026 году составлено 446 протоколов на 4 миллиона 708 тысяч сомов — взыскано 1 миллион 836 тысяч сомов. По этим данным сумма сборов штрафов составляет 70 процентов.