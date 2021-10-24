Неделя-24. Президентское соло и возвращение коррупции в Кыргызстан

Садыр Жапаров срочно собрал пресс-конференцию, чтобы отчитаться о проделанной за год работе. Общался президент с предствителями СМИ несколько часов. Громких заявлений он не сделал, озвучив много из того, что уже известно. Традиционно пообещал честные парламентские выборы, не допустить вмешательства в политику семьи и борьбу с коррупцией. Объяснил, почему считает себя политическим узником, а других — нет. Объяснил, почему мы экспортируем электроэнергию и зачем покупать чиновникам внедорожники.

В общем, разговор был длинный, но без особой конкретики. Из всего сказанного можно сделать вывод: самым первым испытанием главы государства на честность станут именно парламентские выборы. До них осталось чуть больше месяца.

Фото пресс-центра ГКНБ. Момент задержания подозреваемого

В августе теперь уже бывший государственный секретарь Чолпонбек Абыкеев заявил, что в Кыргызстане победили коррупцию. Все вздохнули с облегчением. Но на этой неделе она вернулась сразу несколькими громкими арестами. Так, за взятку задержали секретаря комиссии по помилованию администрации президента . По данным ГКНБ, «установлена налаженная коррупционная схема при процедуре составления и утверждения списка лиц, подлежащих помилованию и досрочному освобождению из мест лишения свободы». Секретарь комиссии вымогал 170 тысяч сомов у гражданина С.Н. для положительного решения вопроса о помиловании.

Кроме того, задержали высокопоставленных сотрудников Пограничной службы ГКНБ: первого заместителя директора — начальника Генерального штаба ПС Курсанбека Бекташева, начальников КПП «Достук-автодорожный» и управления Погранслужбы по Ошской области. «Должностные лица контрольно-пропускного пункта «Достук-автодорожный» под покровительством отдельных руководителей Погранслужбы систематически вымогали деньги с граждан, пересекающих границу», — заявили в ГКНБ. Их жертвами становились граждане Узбекистана и водители большегрузных машин.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Кто идет в Жогорку Кенеш

Фото из интернета. Число желающих попасть в Жогорку Кенеш велико как никогда

18 октября завершился прием документов от партий и кандидатов-одномандатников, решивших баллотироваться в Жогорку Кенеш седьмого созыва. В 36 округах выдвинулся 381 претендент, из них 31 женщина. 373 человека — самовыдвиженцы, восемь — от семи политических партий. 24.kg продолжает изучать данные претендентов на мандаты.

Накануне завершился прием документов от кандидатов и партий, намеревающихся участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша. По предварительным данным ЦИК, из подавших уведомления по округам — 30 женщин. Депутат Махабат Мавлянова, ранее заявившая о намерении баллотироваться по Кок-Жарскому избирательному округу № 4, отозвала свое уведомление. Подробнее — «Выборы-2021. Кандидаты-женщины по одномандатным округам: кто они (часть III)».

Завершился прием документов от партий и кандидатов-одномандатников. Регистрация закончится 28 октября. 29 октября начинается агитация. По сведениям Центризбиркома, 18 октября до 18.00, как положено по закону, успели сдать все бумаги, включая список кандидатов и залог на сумму 1 миллион сомов, 22 политорганизации. Подробнее — «Выборы-2021. Партии, «дожившие» до регистрации ЦИК».

Гонка традиционно начинается со скандала. Открыла топ предвыборных разборок партия «Азаттык». Гражданский активист Анарбек Катаганов обвинил руководство политорганизации в махинациях со списком претендентов на мандаты и потребовал снять партию с гонки. Центризбирком пока решение не принял. Эксперты отмечают: это только начало. Настоящие списочные войны развернутся после подведения итогов. Подробнее — «Выборы-2021. Женский вопрос по-прежнему актуален».

Детей подкосила ОРВИ

Фото из интернета. ОРВИ оттеснила коронавирус, ударив по детям

В соцсетях жалуются на «странный» вирус у детей в Бишкеке. Пользователи говорят, что в классах отсутствует много учеников. Но врачи утверждают: повода для паники нет — в стране и столице сезонный рост ОРВИ. О ситуации в материале «Очереди в больницах Бишкека: новая вспышка COVID-19 или обычная ОРВИ».

Зачем решили пересмотреть дело Азиза Батукаева

Нашумевшее уголовное дело об освобождении вора в законе Азиза Батукаева пересмотрят. Решение принято на основе обращения Генеральной прокуратуры. Дело рассмотрит Верховный суд. 24.kg разбиралось, чем это грозит Алмазбеку Атамбаеву и остальным фигурантам и почему именно сейчас решили пересмотреть это дело.

Бизнесу не нравятся идеи государства

Фото 24.kg. Пока бизнес так и не увидел реальной поддержки от государства

В Кыргызстане готовятся принять новый Налоговый кодекс. Документ прошел общественное обсуждение. В Министерстве экономики отчитались, что убрали из него самые спорные нормы. Но бизнес все равно выступил против документа. Подробнее — «Новый Налоговый кодекс. Почему бизнес против документа».

Экономика пока еле дышит

Впервые с начала года экономика Кыргызстана показала небольшой рост. Но радоваться рано. Слишком высоки риски нового ухудшения ситуации. Кроме того, эксперты ожидают роста цен на продовольствие из-за неурожая и возможного повышения стоимости энергоносителей. Подробнее в обзоре «Итоги сентября. Робкий рост ВВП и скачки инфляции».

Кыргызстан ждет тяжелая зима

Фото из интернета. Многие кыргызстанцы этой зимой могут остаться не только без света, но и тепла

Этот отопительный сезон станет для кыргызстанцев очередным испытанием на прочность. Энергетики требуют соблюдения лимитов потребления электроэнергии, иначе Токтогулка встанет и мы останемся без света. Предложение на рынке угля слабое, и цены на него растут. Возникла и еще одна проблема. Подробнее — «Впереди холода. К проблемам со светом и углем может добавиться отсутствие тепла».

ТЭЦ сдали иностранцам

Депутат парламента Наталья Никитенко сообщила, что распоряжением кабинета министров частная компания будет обслуживать котлоагрегаты ТЭЦ Бишкека. Кабмин обязал ОАО «Электрические станции» заключить договор с некой фирмой Hampton Resources Limited. Она не только будет обслуживать котлы ТЭЦ столицы, но и поставлять казахстанский уголь определенной марки. О ситуации в материале «О частной компании для обслуживания ТЭЦ Бишкека: следы ведут в Лондон».

Восстановление Баткена. Как и на что тратятся собранные деньги

Кабинет министров оценил ущерб от вторжения Таджикистана на территорию Баткенской области в 1 миллиард 305 миллионов сомов. Это только материальные потери. По официальным данным, на специальный счет помощи Баткену поступило 130 миллионов 386 тысяч 950 сомов. О том, как расходуют данные средства, — в обзоре 24.kg.

Как получить Green card

Фото 24.kg. Мечтающих перебраться в США в Кыргызстане с каждым годом все больше

Стартовал прием заявок для желающих принять участие в визовой лотерее Green card. И тут активизировались различные компании, которые за небольшую плату готовы помочь. Пресс-атташе посольства США Нолэн Джонсон рассказал 24.kg, почему не стоит доверять подобным компаниям, как правильно заполнять заявку и не стать жертвой мошенников.

Регистрация на участие в лотерее Green card открыта. Заявки начали принимать с 6 октября, завершат 9 ноября 2021 года. В теории все выглядит просто. Но каково это на практике, 24.kg рассказали кыргызстанцы Саадат Кудайбергенова и Данияр Акылбеков, которым повезло выиграть Green card и получить ВНЖ (вид на жительство) в Соединенных Штатах Америки. Подробнее — «Как получить Green card. Советы выигравших лотерею кыргызстанцев».

На что хватит зарплаты в Кыргызстане

Фото 24.kg. Большая часть кыргызстанцев продолжает беднеть

Кыргызстанцам часто рассказывают, как хорошо и дешево здесь жить: электричество почти ничего не стоит, продукты самые доступные по цене в регионе, коммуналка обходится дешевле, чем у соседей. Однако то, что и доходы у большинства в стране невысокие, остается за кадром. Редакция 24.kg проанализировала покупательскую способность заработной платы в государствах ЕАЭС.

Почему система соцзащиты поощряет иждивенчество

Бывший заместитель министра социального развития, эксперт по соцзащите Нарынкуль Эшенкулова раскритиковала часть программы относительно социального развития. Она уверена, что монетизация неоплачиваемого труда женщин-матерей и оплата матерям по уходу за ребенком до трех лет — это тупиковый путь. Своими опасениями экс-замминистра поделилась с 24.kg.

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Владислава Ногая. Окрестности Бишкека

Осень окончательно захватила Кыргызстан. Это отражается не только в прохладной погоде, но и в видимом увядании природы. Но и этим можно любоваться. Наступила золотая осень, и наши авторы спешат ее запечатлеть. Подробнее — «Мгновения жизни. Окрестности Бишкека и осенний Джети-Огуз».

Кыргызстанка в Турции нашла свое призвание

23-летняя Каныкей Касымбекова работает репетитором английского языка в Турции. Дедушка назвал ее в честь героини легендарного эпоса «Манас». «Это одна из самых главных причин в моей жизни стать лучшей версией себя и быть достойной своего имени», — рассказала в интервью 24.kg девушка.