12-18 мая делегация Кыргызстана примет участие в крупнейшем в мире кинорынке — Marché du Film, проходящем в рамках Каннского фестиваля. Об этом сообщает Минкультуры КР.

Кыргызстан представит национальный стенд, где продемонстрирует потенциал отечественной кинематографии и возможности международного сотрудничества.

Делегация проведет встречи с представителями киноиндустрии стран Азии и Европы, включая продюсеров, дистрибьюторов и фестивальных программных директоров. Основной акцент сделан на развитии копродукции и расширении международной дистрибуции кыргызских фильмов.

Участие в этом году приобретает особое значение в связи с 85-летием национального кино, а также усиленным вниманием к азиатскому направлению в программе Marché du Film. Кроме того, запланированы переговоры по развитию сериального производства и сохранению наследия эпохи «Кыргыз керемети», включая вопросы цифровизации и реставрации классических фильмов.

В рамках кинорынка «Кыргызфильм» представит два полнометражных художественных фильма: «Кара Кызыл Сары» (режиссер Актан Арым Кубат) и «Буйрук» (режиссер Дастан Мадалбеков).

Отдельным достижением стало включение международного фестиваля документального кино UmutDoc в программу Cannes Docs, что открывает дополнительные возможности для расширения сотрудничества с ведущими представителями мировой индустрии.