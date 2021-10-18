Предельные оптовые и розничные цены на лекарства установил Минздрав (список)

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения утвердил перечень лекарственных препаратов с зарегистрированными предельными оптовыми и розничными ценами. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, соответствующий приказ руководства департамента уже подписан. В списке 42 наименования лекарственных препаратов.

Ранее стало известно, что сотрудники ГКНБ выявили группу компаний, осуществляющих импорт лекарственных средств с последующей их реализацией населению по чрезмерно завышенной стоимости.

А глава ведомства Камчыбек Ташиев пообещал, что цены на медикаменты снизятся в октябре. Он также рассказал, как борются с фармацевтической мафией.

«Это финансовое преступление. Государственный департамент по лекарственному обеспечению не выполняет свои обязанности, пьет кровь народа. Вместо того чтобы регулировать цены на препараты и сделать доступными лекарства, они специально повышают их стоимость. Они создали организованную мафию. ГКНБ установил контроль за этой мафией. Например, одна фармкомпания составляет договор с заводом, а остальным не позволяет покупать у них. Задержали сотрудников департамента лекарственного обеспечения, представителей фармкомпании. Но это не предел. Есть руководство, есть руководство Минздрава. Если они не остановятся, мы и до них дойдем. У депутатов, чиновников есть свои фармкомпании. Например, у сестры экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева», — сказал Камчыбек Ташиев.