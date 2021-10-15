Кыргызпатент будет работать по новому регламенту предоставления услуг

Государственному агентству интеллектуальной собственности и инноваций («Кыргызпатент») утвердили регламент предоставления услуг.
Как отмечают разработчики, документ должен оптимизировать работу агентства. Профильному ведомству надлежит оценить объекты интеллектуальной собственности, выполнить тематическую подборку научно-технической информации, составить тематические и библиографические списки.
В этот перечень также входят:
- патентные поиски изобретений по фондам КР;
- просмотр научно-технической документации на микроносителях;
- обеспечение доступа к специальным базам данных;
- предоставление информации по вопросам интеллектуальной собственности и ее коммерциализации;
- организация выездных выставок научно-технической литературы;
- классификация темы по международной патентной классификации;
- сканирование и копирование научно-технической литературы и документации;
- издание печатной (профильной) продукции вне годового плана.
Проекты административных регламентов государственных услуг приведены в соответствие с требованиями госстандартов. Расписаны набор процедур, их порядок, сроки, результаты, а также обязанности чиновников.