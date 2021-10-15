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Общество

Кыргызпатент будет работать по новому регламенту предоставления услуг

Государственному агентству интеллектуальной собственности и инноваций («Кыргызпатент») утвердили регламент предоставления услуг.

Как отмечают разработчики, документ должен оптимизировать работу агентства. Профильному ведомству надлежит оценить объекты интеллектуальной собственности, выполнить тематическую подборку научно-технической информации, составить тематические и библиографические списки.

В этот перечень также входят:

  • патентные поиски изобретений по фондам КР;
  • просмотр научно-технической документации на микроносителях;
  • обеспечение доступа к специальным базам данных;
  • предоставление информации по вопросам интеллектуальной собственности и ее коммерциализации;
  • организация выездных выставок научно-технической литературы;
  • классификация темы по международной патентной классификации;
  • сканирование и копирование научно-технической литературы и документации;
  • издание печатной (профильной) продукции вне годового плана.

Проекты административных регламентов государственных услуг приведены в соответствие с требованиями госстандартов. Расписаны набор процедур, их порядок, сроки, результаты, а также обязанности чиновников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210417/
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