В Кыргызстане утвердили единые стандарты госуслуг для граждан и бизнеса

В Кыргызстане утвердили стандарты государственных услуг, оказываемых управлением делами президента и его ведомственными учреждениями. Приказ подписал управделами главы государства Каныбек Туманбаев.

Документом утверждены перечень и порядок оказания почти 30 государственных услуг для физических и юридических лиц. Речь, в частности, о регистрации актов гражданского состояния — рождения, брака, развода, смерти, смены имени и фамилии, выдаче повторных свидетельств и справок.

Кроме того, стандарты касаются оформления ID-карт и общегражданских паспортов, ускоренного документирования, регистрации граждан по месту жительства и пребывания, подтверждения гражданства, предоставления данных из реестра национальных паспортов банкам, нотариусам, операторам связи и платежным системам.

Отдельный блок услуг связан с иностранными гражданами и лицами без гражданства — оформлением разрешений на временное и постоянное проживание, регистрацией иностранных паспортов и вопросами гражданства.

Контроль за соблюдением стандартов возложен на государственное учреждение «Кызмат». Информацию о стандартах разместят на информационных стендах и официальных ресурсах. Приказ вступает в силу через семь рабочих дней после официального опубликования.