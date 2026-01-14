«Государство не магазин»: депутат против спорного закона о госуслугах

На заседании Жогорку Кенеша рассматривают законопроект о внесении изменений в Закон «О государственных и муниципальных услугах». Ряд депутатов выступил против корректировок.

Камила Талиева остановилась на пункте об оптимизации требований к стандарту государственных и муниципальных услуг. «Вы здесь говорите о создании резерва по улучшению технических услуг. Государство не коммерческий магазин и не должно извлекать прибыль из основных социальных услуг. Должен работать принцип покрытия расходов», — заявила она.

Нардеп добавила: «В данном законопроекте вы объединили государственные услуги и бизнес. Поэтому закон бьет по карману граждан. Я против недоработанного документа. Предлагаю в кратчайшие сроки создать рабочую группу из компетентных специалистов и доработать его».

«Мы не планируем вводить платные услуги во всех государственных учреждениях. Мы рассматриваем повышение тарифов лишь в некоторых госучреждениях, находящихся на хозрасчете. У этих учреждений, в том числе открытых акционерных обществ, есть дополнительные расходы. Поэтому мы не собираемся извлекать из этого какую-то выгоду. Эти средства направят на улучшение материально-технической базы», — пояснил заместитель министра экономики Чоро Сейитов.