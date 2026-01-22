Платные услуги в 2025 году выросли на 11,2 процента. Что подорожало больше всего

В 2025 году экономика Кыргызстана столкнулась с усилением инфляционного давления. Платные услуги подорожали на 11,2 процента. Их вклад в общую инфляцию, которая достигла 9,8 процента, составил 1,9 процента, сообщило Министерство экономики и коммерции.
По его данным, лидерами роста стали:
- образование — 26,4 процента из-за отмены моратория на платное обучение;
- здравоохранение — 11,6 процента;
- отдых и культурные мероприятия — 9,8 процента;
- услуги гостиниц и ресторанов — 7,2 процента;
- транспорт — 5,4 процента.
Внутренние и внешние факторы влияния
На уровень цен оказали воздействие несколько ключевых факторов:
1. Денежные доходы населения в 2024 году выросли на 18,6 процента, что значительно опередило рост производительности труда (7,1 процента в 2024-м и 7,9 процента в 2025-м). Реальная зарплата за январь — ноябрь прошлого года увеличилась на 10,2 процента, а приток трансграничных переводов — на 23 процента. Эти процессы усилили инфляцию спроса.
2. Повышение тарифов на железнодорожные перевозки в Казахстане (сначала на 16 процентов, затем на 35 процентов) увеличило транспортные издержки.
3. Внешнее давление поддержала инфляция в странах-партнерах: в Казахстане цены выросли на 12,3 процента, России — на 5,6 процента, Беларуси — на 6,8 процента.
4. Объем кредитования в Кыргызстане за 11 месяцев 2025 года подскочил на 50,6 процента. При этом объем потребительских займов увеличился практически вдвое.
5. Расходы государства на социальную сферу выросли на 25,1 процента, а на заработную плату — на 15,2 процента.
Меры по стабилизации рынка
Для обеспечения продовольственной безопасности в прошлом году власти предприняли ряд шагов:
- С 31 января приостановили выдачу разрешений на вывоз сельскохозяйственных животных в третьи государства.
- С 11 августа ввели госрегулирование цен на говядину и баранину. Меру продлили до 31 декабря.
- На уголь с 1 октября установили предельные цены на 90 дней, а с 3 декабря ввели шестимесячный запрет на его вывоз автотранспортом.
Нацбанк активно сдерживал инфляцию. В 2025-м учетная ставка повышалась трижды и достигла 11 процентов.
Комплекс этих мер позволил смягчить давление на внутренний рынок и поддержать ценовую доступность социально значимых товаров, считают в Минэкономики.