16:32
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Общество

За год ГНС оказала услуги более чем 1,1 миллиона налогоплательщиков

Государственная налоговая служба за 11 месяцев 2025 года предоставила налоговые услуги 1,1 миллиона налогоплательщиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в онлайн-формате услуги получили 529,8 тысячи налогоплательщиков, в офлайн-режиме — 631,7 тысячи.

Наиболее востребованными стали услуги по выдаче справок об отсутствии или наличии задолженности по налогам и страховым взносам — их получили 370,4 тысячи налогоплательщиков. Еще 274,4 тысячи человек обратились за подтверждением и восстановлением доступа в кабинет налогоплательщика.

Услугами по оформлению патентов и уплате страховых взносов воспользовались 238,3 тысячи налогоплательщиков, по вопросам регистрации, перерегистрации и учетной регистрации — 143,9 тысячи. Решения о подтверждении либо отказе во ввозе товаров и уплате косвенных налогов получили 64,5 тысячи налогоплательщиков. Еще 69,8 тысячи граждан воспользовались другими видами услуг.

Кроме того, за январь–ноябрь 2025 года колл-центр ГНС предоставил консультации по различным налоговым вопросам 173,5 тысячи налогоплательщикам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356717/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговая служба предложила интегрировать базы данных организаций и граждан
В Бишкеке выявили подпольный цех по производству контрафактной водки
В Кыргызстане утвердили единые стандарты госуслуг для граждан и бизнеса
Часть госуслуг стала бесплатной: кабмин изменил единый реестр сервисов
Депутат выступила против отмены лицензирования розничной продажи алкоголя
ГКНБ задержал бывших чиновников ГНС по делу о коррупции
Спецзона и единый кошелек ЕНС. Что изменится в налоговой сфере в 2026 году
Мирлан Рахманов: Уровень теневой экономики в Кыргызстане снижен до 20 процентов
ГНС: «Кабинетом налогоплательщика» пользуются 1 миллион 521,6 тысячи человек
Более 275 миллиардов сомов налогов собрали в Кыргызстане за 11 месяцев
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
В&nbsp;Бишкеке до&nbsp;Нового года снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29-31 декабря В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
Бизнес
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
31 декабря, среда
16:25
Милиция усилила меры общественной безопасности на рынках Бишкека Милиция усилила меры общественной безопасности на рынка...
16:22
В новогоднюю ночь в Бишкеке автобусы будут работать до 2.00-3.00
16:00
«Комуз Самурай»: как японцы осваивают кыргызские мелодии
15:56
Новогодние поздравления с подвохом: МВД предупреждает о мошенниках
15:49
За год ГНС оказала услуги более чем 1,1 миллиона налогоплательщиков