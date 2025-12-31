За год ГНС оказала услуги более чем 1,1 миллиона налогоплательщиков

Государственная налоговая служба за 11 месяцев 2025 года предоставила налоговые услуги 1,1 миллиона налогоплательщиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в онлайн-формате услуги получили 529,8 тысячи налогоплательщиков, в офлайн-режиме — 631,7 тысячи.

Наиболее востребованными стали услуги по выдаче справок об отсутствии или наличии задолженности по налогам и страховым взносам — их получили 370,4 тысячи налогоплательщиков. Еще 274,4 тысячи человек обратились за подтверждением и восстановлением доступа в кабинет налогоплательщика.

Услугами по оформлению патентов и уплате страховых взносов воспользовались 238,3 тысячи налогоплательщиков, по вопросам регистрации, перерегистрации и учетной регистрации — 143,9 тысячи. Решения о подтверждении либо отказе во ввозе товаров и уплате косвенных налогов получили 64,5 тысячи налогоплательщиков. Еще 69,8 тысячи граждан воспользовались другими видами услуг.

Кроме того, за январь–ноябрь 2025 года колл-центр ГНС предоставил консультации по различным налоговым вопросам 173,5 тысячи налогоплательщикам.