Власть

Госуслуги без справок, онлайн и автоматически — новый закон в Кыргызстане

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект нового закона «Об услугах, оказываемых государственными органами и органами местного самоуправления». Документ предусматривает масштабную реформу системы госуслуг.

Согласно проекту, вводится четкое разделение услуг: государственные и муниципальные, а также услуги гражданско-правового характера. При этом запрещается взимать плату за те услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.

Одним из ключевых новшеств станет приоритет цифрового формата. Граждане смогут получать услуги через единый портал без необходимости предоставлять документы, уже имеющиеся у госорганов.

Также внедряется так называемый «единый доступ» — система, позволяющая отслеживать процесс оказания услуги онлайн.

Законопроект вводит и проактивные услуги — государство будет само инициировать их предоставление при наступлении определенных жизненных ситуаций, без обращения граждан. При этом сохраняется право отказаться от такой услуги.

Дополнительно закрепляется создание Единого реестра услуг. Платные услуги, не включенные в этот перечень, оказываться не смогут.

В справке-обосновании отмечается, что действующая система госуслуг устарела, перегружена бюрократией и не учитывает современные цифровые подходы.

Новый закон направлен на повышение прозрачности, сокращение бумажных процедур и улучшение доступа к услугам, особенно для социально уязвимых категорий.

Итогом реформы должно стать создание более удобной, цифровой и ориентированной на граждан системы государственных и муниципальных услуг.
