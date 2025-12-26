11:12
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Часть госуслуг стала бесплатной: кабмин изменил единый реестр сервисов

Кабинет министров внес изменения в свое постановление о Едином реестре государственных услуг, оказываемых госорганами и их ведомственными учреждениями.

Решение принято в целях повышения доступности и качества госуслуг для физических и юридических лиц. В частности, в реестре термин «платно» в ряде позиций поменяли на «бесплатно».

Изменения коснулись услуг в сфере религиозной деятельности. Так, уточнен порядок выдачи дубликатов свидетельств о регистрации религиозных организаций, учебных заведений, миссий, миссионеров, религиозных объектов и благотворительных фондов. Кроме того, в реестр добавлены новые виды услуг — регистрация и перерегистрация религиозных проповедников, религиозных объектов и религиозных благотворительных фондов.

Также обновлены положения, касающиеся фитосанитарных услуг. В новой редакции закреплены процедуры карантинной фитосанитарной экспертизы продукции и выдачи фитосанитарных и реэкспортных сертификатов для подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров.

Ряд пунктов реестра признан недействительным. Постановление вступает в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356158/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Международную правовую помощь передали службе судебных исполнителей
Кабмин ввел полугодовой запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС
Кабмин снова на полгода запретил ввоз электронных сигарет в Кыргызстан
Земли под кампус КРСУ в Чуйской области перевели в категорию населенных пунктов
Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года
Пенсионные нормы ограничат: поправки запрещают включать их в другие законы
Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков
Кабмин утвердил новый список ведомств, которым разрешено ношение формы
Налоги, авто, транзакции и льготы: кабмин внес масштабные поправки в законы
Адылбек Касымалиев поздравил энергетиков страны с профессиональным праздником
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
26 декабря, пятница
11:11
Не поняли искусства. В казахском Степногорске власти убрали снежные скульптуры Не поняли искусства. В казахском Степногорске власти уб...
11:10
Для возвращения мигрантов в КР предложено собрать все вакансии в едином центре
11:04
Бритье налысо, нехватка еды и медикаментов. ГСИН ответила на жалобы заключенных
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 декабря
10:50
Международную правовую помощь передали службе судебных исполнителей