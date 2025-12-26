Часть госуслуг стала бесплатной: кабмин изменил единый реестр сервисов

Кабинет министров внес изменения в свое постановление о Едином реестре государственных услуг, оказываемых госорганами и их ведомственными учреждениями.

Решение принято в целях повышения доступности и качества госуслуг для физических и юридических лиц. В частности, в реестре термин «платно» в ряде позиций поменяли на «бесплатно».

Изменения коснулись услуг в сфере религиозной деятельности. Так, уточнен порядок выдачи дубликатов свидетельств о регистрации религиозных организаций, учебных заведений, миссий, миссионеров, религиозных объектов и благотворительных фондов. Кроме того, в реестр добавлены новые виды услуг — регистрация и перерегистрация религиозных проповедников, религиозных объектов и религиозных благотворительных фондов.

Также обновлены положения, касающиеся фитосанитарных услуг. В новой редакции закреплены процедуры карантинной фитосанитарной экспертизы продукции и выдачи фитосанитарных и реэкспортных сертификатов для подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров.

Ряд пунктов реестра признан недействительным. Постановление вступает в силу через 15 дней.