Власть

В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги

Кабинет министров предлагает расширить механизм передачи государственных и муниципальных услуг на аутсорсинг. Законопроект рассмотрен комитетом по конституционному законодательству Жогорку Кенеша в первом чтении.

Как отмечается в справке-обосновании, сейчас значительная часть госуслуг предоставляется населению бесплатно в рамках бюджетного финансирования. Однако возможностей республиканского и местных бюджетов недостаточно, чтобы охватить всех потенциальных получателей таких услуг.

Согласно предлагаемым поправкам, услуги, оказываемые в пределах установленной квоты, по-прежнему будут бесплатными. При этом услуги сверх квоты или для граждан, не относящихся к льготным категориям, могут предоставляться на платной основе. Их исполнение предлагается частично или полностью передавать частным физическим и юридическим лицам.

Заместитель министра экономики Чоро Сеитов пояснил, что, к примеру, отдельные юридические услуги госорганов могут выполнять частные нотариусы, а транспортные и иные сервисы — негосударственные компании. Качество услуг будет контролироваться уполномоченными госорганами, а их перечень и требования к исполнителям определят подзаконными актами.

По словам замминистра, рост тарифов на государственные и муниципальные услуги может составить около 10 процентов.

Замечания депутатов по возможным противоречиям в нормах законопроекта пообещали учесть ко второму чтению.
