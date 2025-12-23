20:08
Общество

На территории школы в Оше выявлены незаконные постройки

Мэр Ошa Женишбек Токторбаев сегодня в ходе утреннего рейда посетил школу № 8 имени Горького и ознакомился с условиями обучения на месте.

Градоначальник осмотрел учебные классы и условия, созданные для школьников. Также он проверил территорию образовательного учреждения, где были выявлены незаконные постройки. 

По данным мэрии, на земельном участке школы возведены пять жилых домов и три коммерческих объекта — ресторан «Реми», кафе «Айгат» и гостиница «Салам».

Женишбек Токторбаев поручил соответствующим руководителям принять меры по возврату земель социальных объектов, перешедших к частникам, в муниципальную собственность. Кроме того, он дал указание заменить школьные парты и стулья, а также устранить другие выявленные недостатки.

Согласно поручению мэра, территорию школы планируется освободить от частных строений и возвести новый учебный корпус. В настоящее время в школе № 8 обучаются около 2 тысяч 500 учеников.
