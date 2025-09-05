10:24
Общество

Нехватка учебников. Книги доступны в электронной библиотеке

Школьные учебники доступны в электронной библиотеке. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор издательского дома «Окуу китеби» Тологон Аматов.

По его словам, проблема с учебниками возникла не сегодня, а копилась годами.

«В 2025-м на издание учебников государство выделило 744 миллиона сомов. Это рекордный показатель. Ранее выделяли максимум до 120 миллионов сомов, а в среднем 70-100 миллионов. Учебники по английскому языку для 3-9-х классов уже протиражированы и доставлены в школы. Учебники по естественным наукам и математике для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов, переходящих на 12-летнее образование, в процессе печати. Учебники по русскому языку и литературе тиражируются в России, будут доставлены в школы в октябре», — сказал Тологон Аматов.

Он добавил, что в 2026-м планируется напечатать учебники для 3-х, 4-х, 6-х, 8-х, 9-11-х классов.

«Следующий год — переходный, пиковый период, все базовые учебники уже будут в школах на партах. За три года планируется закрыть потребность по всем линейкам книг», — отметил Тологон Аматов.

После начала учебного года пользователи соцсетей сообщают о нехватке или отсутствии учебников, родители вынуждены покупать часть книг, в школах проводят книжные ярмарки. 
