Алмазбек Атамбаев отказался выходить из камеры и просит проводить суд без него

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

До начала заседания секретарь суда объявила, что Алмазбек Атамбаев не был доставлен под конвоем.

Судья Азирет Медеров зачитал два заявления бывшего президента.

«Я отказываюсь участвовать в заседаниях, которые проводятся в онлайн-режиме, по видеосвязи. Я и мои адвокаты считаем такой режим незаконным», — зачитал заявление обвиняемого судья.

Фото 24.kg. Равшан Джеенбеков и Фарид Ниязов

В суд также поступило второе заявление, где бывший президент просит проводить заседание в его отсутствие по состоянию здоровья.

Также выяснилось, что главный обвиняемый отказался выходить из камеры.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.