Экс-замглавы ГКНБ Тимура Шабданбекова выпустили из СИЗО под домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения бывшему заместителю председателя ГКНБ Тимуру Шабданбекову.

Его отпустили из СИЗО-1 под домашний арест до 13 июня 2026 года.

Фото из архива. Тимур Шабданбеков

Тимур Шабданбеков проходит по делу о злоупотреблении должностным положением. Ранее, 15 апреля, суд заключил его под стражу на время следствия.

По данным следствия, уголовное дело расследует Военная прокуратура. Вместе с экс-замглавы ГКНБ по делу также проходят глава компании Red Petroleum Акылбек Маматов, бывшие и действующие сотрудники спецслужбы и другие фигуранты.
