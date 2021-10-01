Мелису Аспекову отказали в проведении судмедэкспертизы

Обвиняемому в вымогательстве взятки Мелису Аспекову отказано в проведении судебно-медицинской экспертизы. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат Сергей Манукян.

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По его словам, Мелиса Аспекова любой ценой хотят оставить под стражей, хотя ему это противопоказано по состоянию здоровья.

«Лечащий врач указал, что Аспекову требуется реабилитационный период после лечения, а затем восстановительный курс под наблюдением медиков. Это невозможно в условиях СИЗО или больницы ГСИН. Возможны обострения болезни при неоказании своевременной медицинской помощи, кроме того, это может привести к летальному исходу. Несмотря на это, суд отказал в проведении судмедэкспертизы», — сказал Сергей Манукян.

Адвокат добавил, что медики оценивают состояние Мелиса Аспекова как средне тяжелое. Некоторое время назад рядом с обвиняемым находится ухаживающий за ним родственник.

Напомним, Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.