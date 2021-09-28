Боятся вопросов или хотят сэкономить? Почему элитные особняки больше не в моде

Власти Кыргызстана рапортуют о борьбе с коррупцией, чуть ли не каждую неделю появляются сообщения о громких задержаниях бывших и нынешних чиновников. В том числе сообщается и об их элитной жилплощади.
Корреспондент 24.kg выяснила, как кустуризация сказалась на рынке жилья.
Оказалось, что жить в большом трехэтажном особняке уже не модно. И не только потому, что это может вызвать дополнительные вопросы у спецслужб. Есть и более прозаичные причины.
Продам особняк за $1 миллион
По версии Госкомитета национальной безопасности, показателем незаконного обогащения может служить наличие элитной недвижимости. В памяти еще свежи сообщения ГКНБ о жилье высокопоставленных чиновников с наглядной демонстрацией красивой жизни.
Например, в декабре АКС ГКНБ установила факты незаконного обогащения судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Камиля Осмоналиева. Не имея соответствующих источников дохода, судья приобрел многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость в VIP-городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество — автомобили люкс-класса.
Или бывший директор департамента дорожного хозяйства при Минтрансе Шабданбек Иманкулов, который зарегистрировал на своих родственников и аффилированных лиц четыре особняка, автомашины представительского класса и более 20 квартир в центральной части Бишкека.
Пользователи социальных сетей тем временем обратили внимание на появившиеся объявления о продаже дорогих особняков. Они высказали предположения, что появление на рынке такой недвижимости связано с кампанией по борьбе с коррупцией. Ведь сотни квадратов жилой собственности могут привлечь ненужное внимание к владельцу.
Только вот и отдавать за бесценок такое жилье никто не собирается. Цены порой такие, будто этот дом расположен где-нибудь в центре Нью-Йорка. Среднестатистическим кыргызстанцам такие баснословные суммы и не снились.
Стоимость особняков начинается от $800 тысяч. И это еще скромненький домик. А вот за $1,2 миллиона можно купить «роскошный трехуровневый особняк в престижной части города» площадью 650 квадратных метров с дизайнерским ремонтом, новой мебелью, собственным кинотеатром. Осталось дело за малым — ограбить банк, чтобы купить дом мечты. Ну или устроиться на госслужбу.
Но такие хоромы спросом не пользуются. Некоторые объявления опубликованы полгода назад, другие удаляют, чтобы разместить заново. В агентствах недвижимости в качестве причин продажи такого жилья называют необходимость вложения средств в бизнес или вообще не указывают их.
Квартиры в приоритете
Данные госучреждения «Кадастр» подтверждают, что бишкекчане предпочитают покупать квартиры, нежели индивидуальные дома. Например, в августе зарегистрировано 1 тысяча 486 сделок купли-продажи квартир и только 250 — домов.
На этот месяц пришлось и самое большое количество покупок квартир, а домов — на июнь. При этом в эти месяцы никаких громких задержаний не было. Эксперты отмечают, что такая картина на рынке недвижимости столицы традиционна. Покупать квартиры начинают именно ближе к осени. По сведениям «Кадастра», количество сделок сопоставимо с 2019 годом (в 2020-м на рынке недвижимости отмечался спад) — тогда за девять месяцев их было зарегистрировано 15 тысяч 197.
Средняя стоимость домов в августе составила 5 миллионов 503 тысячи сомов, квартир — 3 миллиона 470 тысяч.
В «Кадастре» заметили, что за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сомовая стоимость квартир выросла на 6,7 процента, а долларовая снизилась на 6,5 процента.
«Ослабление национальной валюты по отношению к доллару США больше повлияло на изменение цен на дома, нежели на квартиры. Другими словами, население стало больше тратить национальной валюты для приобретения домов, чем квартир», — отметили в госучреждении.
В «Кадастре» добавили, что не ведут отдельный учет по квадратуре проданной недвижимости. Поэтому выяснить, какой процент приходится на элитки, невозможно.
Особняки спросом не пользуются
Риэлторы не склонны думать, что продажи особняков связаны с громкими уголовными делами. Они подчеркивают, что скачка предложений больших домов на рынке нет. Их продается примерно столько же, сколько и в прошлые годы.
Продать особняк тяжело, желающих выложить за него миллион долларов немного.
Менеджер по работе с клиентами агентства Dom.kg Динара Турдубаева отметила, что найти клиента на такое предложение крайне сложно. «Все хотят купить дом или квартиру подешевле, или участки», — сказала она.
«Особняки практически не пользуются спросом. Это раньше на них был бум. Но сегодня редко кто хочет жить под одной крышей, дети уезжают в квартиры или собственные дома, и в этих особняках остаются пожилые родители. А его ведь надо содержать, убирать, отапливать. Для этого нужны большие деньги», — добавила специалист.
Она пояснила, что на рынке нет и большого снижения цен на недвижимость, так что нельзя сказать, что кто-то срочно избавляется от нее.