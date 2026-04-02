Экономика

В Кыргызстане зафиксировано уменьшение количества сделок на рынке недвижимости

В Кыргызстане зафиксировано уменьшение количества сделок на рынке недвижимости. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист сектора кадастровой оценки Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии Айдар Сукенбаев.

По его словам, сокращение происходит на фоне замедления роста цен.

Эксперт напомнил, что в прошлом году в Балыкчи, Таласе, Караколе и Манасе наблюдался резкий рост сделок по продаже домов и значительное увеличение цен. Теперь на рынке недвижимости отмечено замедление.

Айдар Сукенбаев считает, что имеет место определенное насыщение рынка, который достиг своего предела. Он также предположил, что кыргызстанцы начинают перепродавать недвижимость по более низким ценам, опасаясь, что не смогут потом продать по более выгодной.

По его словам, средняя стоимость может отличаться и зависит от района расположения жилья. При этом разрыв цен между ними сокращается: если в 2014 году он составлял 20–30 процентов, то в 2025 году — примерно 6,4 процента. Это свидетельствует о росте доверия к новостройкам и увеличении доли сделок на первичном рынке.

Влияние сезонного фактора также сокращается. Ранее рост активности наблюдался весной и осенью.

На конец марта было зарегистрировано около 715 сделок, а за аналогичный период прошлого года — 948.
